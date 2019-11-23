Михайлюк с рекордом обыграл Лэня в украинском дерби в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, помог своему "Детройту" добыть победу над "Атлантой", за которую выступает еще один украинец - Алексей Лэнь.

22-летний черкасщанин, выйдя со скамейки запасных, отыграл рекордную для себя 31 минуту, набрал 5 очков (1/2 трехочковых, 1/3 двухочковых), отдал 4 передачи, выполнил 1 подбор и сделал 2 перехвата. В пассиве Свята один фол и одна потеря.

Лэнь, выйдя на замену за 2 минуты до конца первой четверти, отыграл 15 минут. Он набрал 12 очков (5/7 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 3 подбора, совершил 1 перехват, поставил 1 блок-шот и отдал 1 передачу при 3 фолах и 2 потерях.

"Детройт" - "Атланта" 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

Детройт: Гриффин (24), Драммонд (23 + 15 подборов), Браун (14 + 7 передач), Гэллоуэй (12), Кеннард (9 + 9 передач) - старт; Мэйкер (6), Вуд (11 + 7 подборов + 4 блок-шотов), Моррис (13), Роуз (11), Фрэйзер (0), Михайлюк (5)

Атланта: Бембри (22 + 4 перехватов), Хантер (18), Паркер (14), Джонс (13), Янг (9 + 8 передач - 5 потерь) - старт; Фернанду (0), Парсонс (8), Лэнь (12), Картер (3), Тернер (0), Крэбб (2), Уоллес (2)

Новости Украинец Михайлюк забил мощный трехочковый в матче НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября Михайлюк провел свой первый матч в НБА в сезоне 2019/20. Украинский легионер "Детройта" сыграл 9 минут в игре против "Торонто".

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