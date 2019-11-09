Украинец Михайлюк провел успешный матч в НБА

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь приняли участие в очередных поединках регулярного чемпионата НБА.

Святослав Михайлюк в атаке

"Детройт", за который выступает Михайлюк, уступил дома "Индиане"" – 106:112. Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, выйдя со скамьи запасных, провел на площадке 16 минут, за которые набрал 7 очков (1/2 двухочковых, 1/2. трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, отдал 2 передачи и совершил 1 потерю.

“Индиана” — “Детройт” 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

“Индиана”: Сабонис (17 + 14 подборов), Уоррен (17), Брогдон (11), Сэмпсон (10), Холидэй (6) - старт; Лиф (4), Холидэй (16 + 4 блокшотов), МакДермотт (14), МакКоннелл (17 + 9 передач)

“Детройт”: Кеннард (29), Драммонд (15 + 13 подборов + 8 передач), Моррис (13), Снелл (11), Браун (10) - старт; Мэйкер (2), Вуд (0), Гэллоуэй (19), Михайлюк (7)

"Атланта" Лэня, выступая в гостях, не смогла победить "Сакраменто" – 109:121. Украинский центровой, выйдя в стартовой пятерке, отыграл 22 минуты, набрав при этом 4 балла (2/4 двухочковых), совершил 7 подборов (из них 1 в атаке) и поставил 3 блок-шота. В пассиве уроженца Антрацита 2 фола.

“Атланта” — “Сакраменто” 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

“Атланта”: Янг (30 + 12 передач + 5 перехватов - 5 потерь), Паркер (25 + 8 подборов), Реддиш (7), Хантер (4), Лэнь (4 + 7 подборов) - старт; Фернанду (2), Джонс (8), Картер (5), Хертер (17), Уоллес (2), Бембри (5)

“Сакраменто”: Хилд (22), Фокс (17 + 9 передач - 5 потерь), Барнс (16), Бьелица (13), Холмс (2 + 9 подборов) - старт; Джайлс (4), Ариза (14), Дедмон (4), Джозеф (9), Богданович (20)

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября Святослав Михайлюк помог своему "Детройту", добыть домашнюю победу над "Нью-Йорк Никс" – 122:102.

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