Михайлюк пообещал приехать в сборную Украины

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк был воспитан в украинском городе с населением 300 000 человек, провел четыре года в качестве студента университета Канзаса и теперь будет выступать в клубе НБА из второго по величине города в США. За последние две недели он приковал к себе пристальное внимание успешным выступлением в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.

Официальный сайт "Лейкерс" опубликовал интервью со Святославом Михайлюком, в котором игрок поделился своими планами на лето и рассказал о процессе адаптации в команде.

"Лас-Вегас - очень загруженное место. Все эти люди, здесь много чего происходит. Но для меня баскетбол в приоритете", - сказал Михайлюк.

Баскетбол всегда стоял на первом месте для Михайлюка, который вырос в Черкассах в центральной Украине. В 17 лет он уже стал частью легендарной программы "Канзас Джейхоукс".

Святослав всегда мечтал играть в НБА, но никогда не имел возможности смотреть матчи лиги вживую. Фактически, раньше было довольно проблематично даже найти матчи НБА в интернете, поэтому Святослав был ограничен просмотрами игр Евролиги и классики НБА предыдущего десятилетия.

"Я просмотрел много старых игр за 1996 год, 1995 год. Это было похоже на просмотр видеокассет", - отметил Святослав.

К счастью для Михайлюка, у его семьи и друзей нет такой проблемы сейчас, когда пришло время Святослава играть в НБА. Они имели возможность наблюдать, как он преуспевает в Летней лиге, несмотря на разницу 10 часов с Вегасом (в Украине матчи проходят рано утром).

"Все знают о "Лейкерс". Это одна из лучших команд в лиге и одна из команд с действительно большой историей. У меня дома все знают о Лейкерс", - заявил Михайлюк.

Святослав считает, что вернется в Украину несколько позже этим летом, для участия в матчах национальной команды в квалификации Кубка мира ФИБА.

В прошлую пятницу у Михайлюка был ужин с бывшим ассистентом тренера сборной, который знаком фанатам "Лейкерс".

Станислав Медведенко получил два чемпионских перстня в "Лейкерс" в начале 2000-х, а затем тренировал Михайлюка в сборной Украины в 2013 году.

Бывший и нынешний игроки "Лейкерс" встретились в Вегасе. Медведенко поделился историями успеха прошлых лет.

Как сказал Михайлюк они говорили о следующих вещах: "Жизнь, баскетбол, Лос-Анджелес".