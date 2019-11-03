Украинец Михайлюк помог своей команде победить в НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, помог своему "Детройту" добыть победу над "Бруклином" - 113:109.

22-летний украинец выйдя со скамейки запасных, отыграл 15 минут, за которые набрал 3 очка (1/4 трехочковых), сделал 1 подбор в защите, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот.

“Детройт” — “Бруклин” 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37)

“Детройт”: Драммонд (25 + 20 подборов + 5 блокшотов), Кеннард (24), Браун (22 + 7 передач), Моррис (13), Снелл (10) - старт; Мэйкер (4), Вуд (0), Гэллоуэй (12), Михайлюк (3)

“Бруклин”: Принс (20), Ирвинг (20 + 11 подборов + 10 передач), Харрис (18), Леверт (14), Джордан (10 + 10 подборов + 4 блокшотов) - старт; Куруц (2), Аллен (7 + 7 подборов), Динуидди (16), Темпл (2)

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября Михайлюк провел свой первый матч в НБА в сезоне 2019/20. Украинский легионер "Детройта" сыграл 9 минут в игре против "Торонто".

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