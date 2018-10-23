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Михайлюк официально дебютировал за "Лос-Анджелес Лейкерс"

2.7тЧитать материал на украинском

Воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп", защитник сборной Украины и "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк дебютировал в официальном матче клуба в чемпионате НБА .

За 50 секунд до завершения овертайма в эпичной битве против "Сан-Антонио Сперс", команда Михайлюка вела 4 очка, но умудрилась проиграть - 142:143. Украинский защитник провел на площадке 17 минут, но не смог набрать ни одного очка, сделав 2 подбора, 3 перехвата и получил 2 фола.

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Михайлюк и Леброн: совместный дебют в "Лейкерс"

В составе "Лейкерс" результативностью отличились Кайл Кузма — 37 очков, а также легендарный Леброн Джеймс — 32 очка.

Позже дебют Михайлюка вызвал позитивные комментарии у болельщиков. Украинские фанаты высказывают слова поддержки своему земляку, несмотря на отсутствие набранных очков.

"Все у него будет хорошо, главное, что он справился в защите. Если он будет нейтральным в защите, то ему будут давать играть, а дальше - дело времени, когда он станет попадать с нормальным процентом", - пишут юзеры.

Михайлюк официально дебютировал за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Также пользователи акцентируют внимание на его результативных передачах в матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк рассказал об НБА, национальной сборной и жизни в США.

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Объект
Лос-Анджелес Лейкерс
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