Михайлюк официально дебютировал за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп", защитник сборной Украины и "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк дебютировал в официальном матче клуба в чемпионате НБА .

За 50 секунд до завершения овертайма в эпичной битве против "Сан-Антонио Сперс", команда Михайлюка вела 4 очка, но умудрилась проиграть - 142:143. Украинский защитник провел на площадке 17 минут, но не смог набрать ни одного очка, сделав 2 подбора, 3 перехвата и получил 2 фола.

В составе "Лейкерс" результативностью отличились Кайл Кузма — 37 очков, а также легендарный Леброн Джеймс — 32 очка.

Позже дебют Михайлюка вызвал позитивные комментарии у болельщиков. Украинские фанаты высказывают слова поддержки своему земляку, несмотря на отсутствие набранных очков.

"Все у него будет хорошо, главное, что он справился в защите. Если он будет нейтральным в защите, то ему будут давать играть, а дальше - дело времени, когда он станет попадать с нормальным процентом", - пишут юзеры.

Также пользователи акцентируют внимание на его результативных передачах в матче.

Svi draws the defender and dishes it off to Williams for his first points as a Laker!#LakeShow (📺: @SpectrumSN, NBA TV) pic.twitter.com/BdJYnzpW6e