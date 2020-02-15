Урок патриотизма: как Михайлюк напомнил НБА об Украине – огненные фото

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк отличился патриотическим поступком в матче восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 16 минут, набрав шесть очков. На игру, которую в рамках звездного уик-энда прошла в Чикаго, наш баскетболист вышел в специальной экипировке.

Святослав Михайлюк в матче восходящих звезд НБА "Детройт Пистонс"

Михайлюк выбрал для матча кроссовки, на которые нанес национальную символику Украины и символику родного клуба.

кроссовки Святослава Михайлюка Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка Instagram Максима Михельсона

На снимках видно, что на обуви сзади красуется герб Украины, а сбоку расположена эмблема "Черкаських Мавп". Кроме того, нашлось место и для эмблемы университета Канзаса, за команду которого Михайлюк выступал четыре года перед тем, как попасть в НБА.

кроссовки Святослава Михайлюка Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка Instagram Максима Михельсона

Напомним, что украинец входит в число лучших шутеров Лиги. По состоянию на 15 февраля наш защитник занимает 11-е место по проценту реализации трехочковых с показателем в 42%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк свой путь в баскетболе начал в школе "Черкаськи Мавпы", выступая за детский и юношеский состав клуба.

В 2012 году впервые сыграл в Суперлиге Украины, выйдя на поле в составе "Мавп" и отыграв в общей сложности три матча за сезон.

За национальную сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк начал выступать еще в 2013 году – в возрастном составе сборной "до 16 лет". А уже в 2014 году он вышел на поле в главном составе украинской баскетбольной сборной. В 2016 году, играя за молодежную сборную Украины, Михайлюк завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока команды.

В 2014 году Михайлюк получил приглашение от Канзасского университета и начал свое обучение в США, где выступал за университетскую баскетбольную команду под названием "Канзас Джейхокс".

Позднее Михайлюк принял участие в процедуре драфта НБА. Драфт-2018 был им успешно пройден, и Святослав заключил контракт с баскетбольным клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Официальный дебют Михайлюка в НБА состоялся 23 октября 2018-го в матче против "Сан-Антонио Сперс".

Через год Свят был обменян в "Детройт Пистонс".

21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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