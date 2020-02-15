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15 февраля • обновлено в 14:00
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Урок патриотизма: как Михайлюк напомнил НБА об Украине – огненные фото

1.1т
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Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк отличился патриотическим поступком в матче восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 16 минут, набрав шесть очков. На игру, которую в рамках звездного уик-энда прошла в Чикаго, наш баскетболист вышел в специальной экипировке.

Святослав Михайлюк в матче восходящих звезд НБА

Святослав Михайлюк в матче восходящих звезд НБА

"Детройт Пистонс"

Михайлюк выбрал для матча кроссовки, на которые нанес национальную символику Украины и символику родного клуба.

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кроссовки Святослава Михайлюка

кроссовки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка

кроссовки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Михельсона

На снимках видно, что на обуви сзади красуется герб Украины, а сбоку расположена эмблема "Черкаських Мавп". Кроме того, нашлось место и для эмблемы университета Канзаса, за команду которого Михайлюк выступал четыре года перед тем, как попасть в НБА.

кроссовки Святослава Михайлюка

кроссовки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка

кроссовки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка

кроссовки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Михельсона

кроссовки Святослава Михайлюка

кроссовки Святослава Михайлюка

Instagram Максима Михельсона

Напомним, что украинец входит в число лучших шутеров Лиги. По состоянию на 15 февраля наш защитник занимает 11-е место по проценту реализации трехочковых с показателем в 42%.

Урок патриотизма: как Михайлюк напомнил НБА об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк свой путь в баскетболе начал в школе "Черкаськи Мавпы", выступая за детский и юношеский состав клуба.

В 2012 году впервые сыграл в Суперлиге Украины, выйдя на поле в составе "Мавп" и отыграв в общей сложности три матча за сезон.

За национальную сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк начал выступать еще в 2013 году – в возрастном составе сборной "до 16 лет". А уже в 2014 году он вышел на поле в главном составе украинской баскетбольной сборной. В 2016 году, играя за молодежную сборную Украины, Михайлюк завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока команды.

В 2014 году Михайлюк получил приглашение от Канзасского университета и начал свое обучение в США, где выступал за университетскую баскетбольную команду под названием "Канзас Джейхокс".

Позднее Михайлюк принял участие в процедуре драфта НБА. Драфт-2018 был им успешно пройден, и Святослав заключил контракт с баскетбольным клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Официальный дебют Михайлюка в НБА состоялся 23 октября 2018-го в матче против "Сан-Антонио Сперс".

Через год Свят был обменян в "Детройт Пистонс".

21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Место
США Чикаго
Теги
Сборная Украины по баскетболу БК Черкаськи Мавпы
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