Михайлюк: если в НБА не выполняешь то, что тебе говорят, – ты не играешь

Александр Чеканов Баскетбол 11:41, 8.09.2020 Обновлено: 12:00, 8.09.2020

Игрок национальной сборной Украины Святослав Михайлюк провел уже два сезона в НБА. Этот сезон для него стал прорывным. Михайлюк стал одним из ключевых игроков "Детройт Пистонс", попал на Уик-энд всех звезд НБА.

Недавно воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, посетил родной город. В интервью клубному сайту "Мавп" баскетболист рассказал о досрочно завершен сезон, о НБА во время пандемии коронавируса и новую баскетбольную реальность.

– Святослав, ты приехал в Украину всего на несколько недель, но здесь практически ежедневно ходил на тренировки. Успел отдохнуть?

– Я каждый год приезжаю в Черкассы, работаю с тренером Максимом Михельсоном. Также он ко мне в США приезжал прошлым летом, мы тренировались. Сейчас, когда у нас было время, занимались индивидуально. Приятно возвращаться домой, я увидел своих друзей, всю баскетбольную семью, игроков дубля, Суперлиги. Дома всегда хорошо.

– Также ты нашел время, чтобы посетить несколько тренировок совсем юных воспитанников школы "Черкаських Мавп", наградил чемпионов и открыл площадку. Как тебе результаты школы клуба?

– Результаты замечательные. Приятно приезжать каждый год в Черкассы и видеть положительные изменения. Баскетбольная школа растет и развивается, появляется больше команд, вижу, что сейчас в клубе много команд девушек. Улучшается инфраструктура. Баскетбол выходит на новый уровень. Я понимаю, что это результат качественной работы руководства клуба.

– Святослав, расскажи о своем межсезонье в НБА. Сейчас "Детройт Пистонс" в отпуске?

– Грубо говоря, да, у нас отпуск. Но все игроки, кто хочет тренироваться – приходили на клубную базу и работали. Никто не знал, что будет летом. Думали, что для тех восьми команд, которые не попали в плей-офф, сделают такой мини-турнир, как для 22-х команд в Орландо, только в другом месте. Тогда я не мог приехать домой, потому что не знал, когда все решится. Сейчас все клубы делают, что-то, как Bubble (изоляционная зона в Орландо, где доигрывают сезон НБА). У каждого клуба, в каждом городе будет такая структура. У нас в Детройте система такая – мы приезжаем на базу, заселяемся в отель, нас тестируют каждый день. Передвигаемся только с отеля в игровой зал и наоборот.

– Это будет в рамках подготовки к новому сезону?

– Нет, такие меры будут повсюду, и мы будем работать по такой системе, чтобы не терять время.

Сейчас в разгаре плей-офф НБА. Есть ли в середине клуба понимание, когда стартует новый сезон? Ранее была информация, что сезон начнется в декабре?

– Официальной информации нет. Но не раннее декабря. Это при лучшем сценарии такая ситуация. Хотя я думаю, что это будет не раньше января, возможно второй половины. Впрочем очень много неизвестного, никто не знает, как будет развиваться ситуация.

Какие настроения внутри команды сейчас, после того, как сняли жесткий карантин, разрешили тренироваться, восстановили текущий сезон?

– Я думаю, что те, кто хотел, тренировались и во время жестких запретов. Люди находили залы сразу после завершения сезона. Игроки из команд, не попавших в Орландо, находили возможность тренироваться. Клубы тоже начали работу. Сейчас все работают, чтобы не терять время.

Статистика Михайлюка во втором сезоне в НБА 56 матчей (27 в старте), 9.0 очков, 1.9 подбора, 1.9 передачи, 41% из игры, 40% трехочковых, 81,4% штрафних.

Как ты вышел из карантина? Как работал последние месяцы?

– Командных тренировок еще нет. Все работают с тренерами индивидуально. У нас две площадки, половина площадки на одного игрока и на одного тренера. Сейчас шесть молодых игроков, которые остались в Детройте, все каждый день так приходят и работают. Сначала в тренажерном зале, а затем на площадке.

А лидеры команды Блэйк Гриффин и Деррик Роуз сейчас не тренируются?

– Они тренируются самостоятельно, где проживают, там работают. Никого в клубе не заставляют работать. Кто хочет использовать базу клуба, то занимается в Детройте. Я остался, потому что есть зал, есть вся инфраструктура, я живу в Детройте. Все условия для продуктивной работы. Для меня это был идеальный вариант.

Расскажи о пандемии в Детройте. Как все происходило в моменты наибольшего обострения и какова ситуация сейчас, на тот момент, как ты отправлялся в Украине?

– Когда карантин только начался, никого на улицах не было. Все сидели дома. Так было около трех недель-месяца. Далее начали послабления. Я уже через месяц начал тренироваться на улице, а через несколько месяцев, когда нам разрешили работать в залах, я восстановил полноценную работу. Сейчас много ограничений снято, но в заведения и рестораны не пускают без масок, люди ходят в масках, стараются придерживаться всех норм.

Святослав Михайлюк (справа) в Черкассах
БК "Черкаськи Мавпы"

Когда вернулся домой, увидел ли какие-то серьезные различия карантинных мероприятий в Украине и США, в поведении людей? Потому что сейчас у нас много людей начинает скептически относиться ко всем запретам, не верят в серьезность вируса...

– Да, я увидел, как приехал. Прошелся по улице, подумал, что люди не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но побыв несколько дней здесь, видно, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем я считаю, что нужно придерживаться всех норм. Потому что это серьезная ситуация, с этим не шутят.

– Второй сезон в НБА для тебя стал прорывным. Ты начинал как игрок ротации, а затем стал одним из ключевых баскетболистов "Детройта", стабильно выходил в стартовом составе, попал на Rising Stars Challenge. Как оценишь сезон для себя?

– Я думаю, что неплохо сыграл этот сезон. Тренер начал мне доверять. Я думаю, что показывал качественную игру, за что и получил большую роль. Надеюсь, что, если и дальше буду упорно работать, моя роль станет еще больше.

За счет чего ты совершил такой прогресс?

– Я думаю, что всегда был готов к тому, когда меня выпустят на площадку. Я знал, что смогу качественно и продуктивно сыграть. Первые четыре матча сезона я не играл. Потом меня выпустили на площадку, сыграл очень хорошо – забил три трехочковых, в защите отработал. Далее начал получать больше времени. Благодаря работе на тренировках и после тренировок, увеличилось доверие от тренера. Затем травмировался ряд наших игроков, я получил большую роль. Все так сложилось.

Расскажи о главном тренере "Детройта", Дуэйн Кейси. Это опытный, своего рода, олдскульный тренер, впрочем он неплохо работает с молодыми игроками. Взаимоотношения у тебя с ним?

– Дуэйн Кейси – тренер-профессионал. Он очень доброжелательный человек, и тренер очень хороший. Он в НБА более 30 лет, знает, что делает. Здесь никто ни на кого не кричит. Хотя, в каких-то игровых моментах могут говорить на повышенных тонах, где крикнуть. Но в тренировочном процессе, постоянно никто не кричит, как бывает в детском или студенческом баскетболе. Все все понимают. В НБА все просто: если не выполняешь то, что тебе говорят, – ты не играешь. Не действуешь так, как нужно – ты не получаешь минуты. Если не показываешь результат, не понимаешь установок и требований – тебе будет очень тяжело пробиться куда-то.

– Как сейчас оценишь вашу команду? По сути у вас основной костяк – это молодые игроки, но в то же время, в команде опытные Блейк Гриффин, Деррик Роуз. Есть понимание, что будет дальше? Перестройка?

– Да, сейчас у нас молодой состав. Но есть Гриффин и Роуз. Также, думаю, в межсезонье клуб подпишет новых игроков, возможно одну звезду. Деньги в платежной ведомости есть, поэтому точно кого-то подпишут. Также у нас есть седьмой пик на драфте. Мы уже постепенно перестраиваемся и этот процесс продолжится. Уже сейчас делают ставку на молодых игроков, а не на ветеранов.

– В "Детройта" очень насыщенная линия свингменов, где есть игроки более или менее одного уровня – Кеннард, Браун, Гэлловэй, Снелл, ты. Расскажи немного о конкуренции на своей позиции. Какая атмосфера в команде, всякое общение с игроками-конкурентами?

– Все понимают, если ты показываешь результат – ты играешь. Если нет, то сидишь на скамейке запасных. Все профессионалы, все общаются нормально. У нас всех одна цель – выиграть как можно больше матчей. Когда мы побеждаем, то все довольны. Когда у кого-то удачный матч, то никто не расстраивается, а пытается поддержать друг друга.

Какое видение следующего сезона? Скорее всего, его проведут в похожем стиле, как сейчас в Орландо? Какое твое отношение к такому баскетболу, без зрителей?

– Для меня даже есть определенный позитив в этом. Потому что по сути ты играешь в тренировочном зале. Никого в зале нет, просто две команды приходят поиграть 5 на 5. Ментально это даже немного легче. Как сейчас во время доигрывки сезона НБА практически в каждом матче игроки забивают по 40-50 очков. Для бомбардиров и снайперов значительно легче выполнять броски в маленьком зале, когда нет трибун и зрителей, потому что перспектива для зрения не такая широкая. Я думаю, мне даже легче будет при таких обстоятельствах.

Этот сезон у тебя будет последним по контракту новичка. Уже следующим летом ты можешь претендовать на значительно более солидный контракт. Учитывая это, есть какая-то особая подготовка, чтобы лучше сыграть сезон в свой контрактный год?

– Готовлюсь как всегда, как и в прошлом сезоне, упорно тренируюсь. Главное – быть хорошим партнером по команде, стремиться победить и всегда отдаваться максимально на площадке. Выполнять установки тренера. В межсезонье стараюсь работать с Максимом Михельсоном, а также с тренерами "Детройта". Все проходит, как обычно. Единственное, я в НБА уже провел два сезона, поэтому ментально уже понимаю, что будет на следующий сезон. Знаю, как все работает. С этой стороны мне легче, чем было на старте карьеры в НБА.

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