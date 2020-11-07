Михайлюк: если ты не готов, еще одного шанса в НБА могут не дать

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал что нужно для того, чтобы стать отличным атакующим защитником в современной НБА.

По словам игрока сборной Украины, очень важно знать свою роль с самого начала выступления в команде.

"Если ты не суперталант вроде Зайона Уильямсона, Луки Дончича, Джа Моранта, Трэя Янга, то значит ты приходишь в клуб, где есть такие парни. Ты должен понять свою роль, учиться, не расстраиваться если не играешь, просто спокойно работать. Просто нужно показать, что тебе не все равно, ты много работаешь, работать дополнительно. Необходимо показать, что ты будешь готов, когда тебя выпустят. Сезон длинный. Кто-то вылетит из строя. Это баскетбол. В регулярном чемпионате 82 матча, так что нужно быть готовым, когда тебя выпустят. Еще одного шанса тебе могут не дать", – цитирует Михайлюка basket.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тренер "Детройт Пистонс" Дуэйн Кэйси отметил прогресс украинца Святослава Михайлюка в рамках подготовки команды к новому сезону.