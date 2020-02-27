Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Президент Федерации баскетбола Украины и меценат черкасского спорта - Михаил Бродский удостоен знаковой награды. Глава ФБУ стал меценатом года на Черкасщине. Награда была введена ежегодной церемонией "Спортивное созвездие".

Значительные достижения и вливания в баскетбол от Михаила Бродского были замечены в этом году областной властью.

В 2019 году благодаря президенту ФБУ и меценату баскетбола в Черкассах появился новый современный баскетбольный зал. На ремонт здания в СОШ №18 "Группой Венето" было потрачено инвестиции на сумму свыше 100 000 долларов.

Корпорация "Группа Венето" и меценат, председатель Федерации баскетбола Украины, Михаил Бродский решили осовременить уникальный спортивный зал школы, чтобы ученикам заведения было комфортнее заниматься физкультурой и проводить тренировки.

Вместо линолеума - новый и современный паркет из канадского клена. Ремонт раздевалок, новые щиты, бойлеры и трибуны для зрителей.

Работы по замене пола были выполнены в кратчайшие сроки – в течение месяца. Их выполнили до начала отопительного сезона, чтобы с октября дети школы уже занимались в обновлении спортивном зале.

Уже сейчас зал принимает соревнования Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги, там также занимается немало юных спортсменов.

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Также в 2019 году по инициативе Михаила Бродского состоялся благотворительный аукцион, на котором собрали 200 000 гривен на лечение юного футболиста Олега Рудницького.

На торгах были представлены пять ценных лотов, за которые удалось собрать 94700 гривен. Михаил Бродский удвоил эту сумму и она составила 189 400 гривен.

Кроме участия в торгах, присутствуют также могли жертвовать средства в ящик. Там было собрано 10608 гривен. Вместе с выручкой за лоты, полная сумма аукциона составила 200 008 гривен.

Как результат, Управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА вручило Михаилу Юрьевичу награду "Спортивное созвездие 2019" в номинации "Меценат спорта". Отличие получил руководитель корпорации "Группа Венето" Александр Згиблов.

Большие инвестиции Михаил Бродский делает и в баскетбольную школу "Черкаських Мавп" откуда вышли такие игроки национальной сборной Украины, как Святослав Михайлюк, Александр Кобец и Иван Ткаченко. Напомним, что Михайлюк этого года принял участие в Звездном уикенде НБА, где сыграл в Матче восходящих звезд.

Отметим также, что на "Спортивном созвездии" были представлены и другие представители "Черкаських Мавп". Игроки "Мавп" Никита Руслов и Иван Ткаченко стали номинантами в категории "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта". А Федерация баскетбола Черкасской области стала лучшей в номинации "Федерация по игровым видам спорта". Награду получил гендиректор "Черкаських Мавп" Владимир Гриценко.

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