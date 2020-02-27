Главная Новости
27 февраля • обновлено в 20:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

800
Читать материал на украинском

Президент Федерации баскетбола Украины и меценат черкасского спорта - Михаил Бродский удостоен знаковой награды. Глава ФБУ стал меценатом года на Черкасщине. Награда была введена ежегодной церемонией "Спортивное созвездие".

Значительные достижения и вливания в баскетбол от Михаила Бродского были замечены в этом году областной властью.

В 2019 году благодаря президенту ФБУ и меценату баскетбола в Черкассах появился новый современный баскетбольный зал. На ремонт здания в СОШ №18 "Группой Венето" было потрачено инвестиции на сумму свыше 100 000 долларов.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Корпорация "Группа Венето" и меценат, председатель Федерации баскетбола Украины, Михаил Бродский решили осовременить уникальный спортивный зал школы, чтобы ученикам заведения было комфортнее заниматься физкультурой и проводить тренировки.

Вместо линолеума - новый и современный паркет из канадского клена. Ремонт раздевалок, новые щиты, бойлеры и трибуны для зрителей.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Работы по замене пола были выполнены в кратчайшие сроки – в течение месяца. Их выполнили до начала отопительного сезона, чтобы с октября дети школы уже занимались в обновлении спортивном зале.

Уже сейчас зал принимает соревнования Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги, там также занимается немало юных спортсменов.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Новости
Бродский рассказал о развитии спортивной инфраструктуры

Также в 2019 году по инициативе Михаила Бродского состоялся благотворительный аукцион, на котором собрали 200 000 гривен на лечение юного футболиста Олега Рудницького.

На торгах были представлены пять ценных лотов, за которые удалось собрать 94700 гривен. Михаил Бродский удвоил эту сумму и она составила 189 400 гривен.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Кроме участия в торгах, присутствуют также могли жертвовать средства в ящик. Там было собрано 10608 гривен. Вместе с выручкой за лоты, полная сумма аукциона составила 200 008 гривен.

Как результат, Управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА вручило Михаилу Юрьевичу награду "Спортивное созвездие 2019" в номинации "Меценат спорта". Отличие получил руководитель корпорации "Группа Венето" Александр Згиблов.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Большие инвестиции Михаил Бродский делает и в баскетбольную школу "Черкаських Мавп" откуда вышли такие игроки национальной сборной Украины, как Святослав Михайлюк, Александр Кобец и Иван Ткаченко. Напомним, что Михайлюк этого года принял участие в Звездном уикенде НБА, где сыграл в Матче восходящих звезд.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Отметим также, что на "Спортивном созвездии" были представлены и другие представители "Черкаських Мавп". Игроки "Мавп" Никита Руслов и Иван Ткаченко стали номинантами в категории "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта". А Федерация баскетбола Черкасской области стала лучшей в номинации "Федерация по игровым видам спорта". Награду получил гендиректор "Черкаських Мавп" Владимир Гриценко.

Михаил Бродский – меценат спортивного года на Черкасщине

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Михаил Бродский
Тег
БК Черкаськи Мавпы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Тамара Зиданшек
Победа Ренаты Сарасуа с форой в +4,5 гейма
1.78 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку