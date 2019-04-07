Месть за поражение: анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

В воскресенье, 7 апреля, в Запорожье пройдет второй матч полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Местный одноименный клуб вновь будет играть на своей площадке против "Киев-Баскета".

Суперлига Пари-Матч. Плей-офф Полуфинал. Второй матч

Запорожье, ДС Юность. Счет в серии до трех побед 0:1 БК "Запорожье" - "Киев-Баскет"

Начало матча - 14:00

Трансляция - ObozTV, FBU.ua

Победитель регулярного чемпионата уже потерял преимущество домашнего паркета, потерпев поражение в стартовом матче противостояния, которое осталось за столичным коллективом. Команда Евгения Мурзина сумела навязать комфортный темп соперникам, а мощная игра Вячеслава Петрова, который отлично провел вторую половину, стала икс-фактором для киевлян во время первой встречи.

Запорожцам надо решить проблемы под щитами и изменить настрой на игру, которым был недоволен Валерий Плеханов после первого матча. "Киев-Баскет", в свою очередь, должен продолжать гнуть свою линию, используя опции в нападении и правильно работая против взрывных американцев соперника в защите.

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Напомним, что в другом полуфинале Суперлиги Пари-Матча накануне южненский "Химик" дома обыграл "Днепр".

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