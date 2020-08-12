Мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые, – Трамп про игроков НБА

Президент США Дональд Трамп оскорбил игроков НБА, отвечая на вопрос о критике в свой адрес со стороны многих звездных баскетболистов и тренеров, в том числе Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Глава Белого дома заявил, что он не заметил таких высказываний, но его бы это не удивило.

"Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые. То, как они обслуживают Китай, как они кланяются Китаю, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше денег, чем в Китае. Но наша система позволяет не уважать свою систему, и это очень плохо для них. Они не ценят то, что у них здесь есть", – цитирует Трампа sports.ru со ссылкой на Fox Sports Radio .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что ему очень не нравится, когда игроки Национальной баскетбольной ассоциации перед матчем преклоняют колено во время исполнения гимна страны.

Президент США признался, что когда он это видит, то просто выключает матч.