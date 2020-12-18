"Мавпы" против "Прометея": анонс Суперлиги Париматч 18 декабря

"Черкаськи Мавпы" – "Прометей"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ

В пятницу, 18 декабря, в единственном матче игрового дня один из аутсайдеров Суперлиги Париматч "Черкаськи Мавпы" примет на своей площадке команду из тройки лидеров – "Прометей".

Хозяева одержали всего 2 победы в 13 поединках, а гости выиграли 8 матчей из 12. Первая встреча клубов в нынешнем сезоне закончилась разгромной победой представителей Камянска со счетом 101:80.

Обе команды подходят к игре в полной боевой готовности. "Мавпы" начинают набирать обороты после возвращения ключевых баскетболистов, что доказывают победа над "Тернополем" и сопротивление, которое подопечные Максима Михельсона оказали лидерам чемпионата "Киев-Баскету", несмотря на поражение.

Что касается "Прометея", то в состав команды после дисквалификации возвращается Макс Майерс, пропустивший встречу с "Одессой".

Стоит отметить, что для обоих клубов этом матч станет последним в 2020 году, поскольку Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит все первенства страны, начиная с 23 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 17 декабря, состоялось первое за долгое время столичное дерби. "Киев-Баскет" совершил камбэк и добыл тяжелейшую победу над "Будивельником".