"Черкаськи Мавпы" добыли уверенную победу в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 12 января, состоялся очередной поединок регулярного сезона.

В единственном матче дня "Черкаськи Мавпы" на родном паркете ДС "Будивельник" обыграли гостей из Николаева 97:87.

Отдохнувшие и хорошо укомплектованные хозяева с первых секунд завладели инициативой. "Николаев", проведший в пятницу тяжелейший матч в Киеве, к тому же с ограниченной ротацией и травмированным Онуфриевым, не смог составить конкуренцию черкасщанам.

Подопечные Максима Михельсона полностью доминировали на паркете, не отдав ни одну секунду владение в счете и уверенно победили.

"Черкаськи Мавпы" — МБК "Николаев" 97:87 (31:19, 25:23, 20:20, 21:25)

Мавпы: Эирингтон (21 + 7 передач), Попов (16 + 5 передач), Беликов (10), Райт (22 + 8 подборов), Сергеев — старт; Кольченко (5), Скапинцев (0 + 5 подборов), Ткаченко (5 + 4 подбора), Хаджифейзович (18 + 7 подборов), Конев (0 + 3 подбора), Воевода, Руслов.

Николаев: Зотов (8 + 8 передач + 7 потерь), Питерсон (23 + 4 подбора + 9 передач), Приймак (13), Давидюк (2), Бристол (10 + 5 подборов) — старт; Хохоник, Онуфриев (9), Луценко (10 + 7 подборов), Адедиран (12 + 4 подбора).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Пари-Матч "Химик" добыл победу над лидером регулярного первенства "Днепром".

Лидер БК "Одесса" Брюс Мэйси едва ли не в одиночку вытащил свою команду в матче с аутсайдером чемпионата - "Харьковскими Соколами" (75:63) и "Прометей" дожал "Запорожье" благодаря 29 очкам Крика - 105:95.

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