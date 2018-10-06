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"Черкаськи Мавпы" выиграли в Киеве матч-открытие Суперлиги Пари-Матч

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Чемпион Украины по баскетболу "Черкаськи Мапвы" добыли победу в стартовом поединке нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч. Сильнейший клуб страны в киевском Дворце спорта справился с возрожденным "Киев-Баскетом" - 80:75.

Встреча в столице вызвал невероятный ажиотаж среди болельщиков. На трибунах арены Дворца спорта собрались несколько тысяч болельщиков, которые стали свидетелями яркой битвы на паркете.

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Старт игры остался за чемпионами, которые предложили хозяевам интенсивный баскетбол. "Мавпам" удалось оторваться на восемь очков, но киевляне сумели не отпустить соперника.

"Черкаськи Мавпы" выиграли в Киеве матч-открытие Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

К большому перерыву киевляне пришли с отставанием в пять очков, которое попытались нивелировать во второй половине. Однако чемпионы достаточно легко удерживали соперника на дистанции благодаря удачным действиям капитана Кольченко и американского легионера Коукли.

В середине третьей четверти гости сумели добиться преимущества в +10, но киевляне сумели практически настичь оппонента. На решающую 10-минутку команды вышли при счете 54:56.

Столичная команда вышла на важнейший отрезок собранной и переломила ход встречи. Американцы Крик и Мангано сумели вывести "Киев-Баскет" вперед, после чего на паркете пошли настоящие качели. Судьба матча решилась на последних секундах, когда "Мавпы" сумели спровоцировать соперника на тактику фолов.

Отметим, что в параллельном матче "Днепр" легко справился с "Политехником" - 70:59.

Суперлига Пари-Матч. 1-й тур

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" – 75:80 (22:24, 17:20, 15:12, 21: 24)
"Киев-Баскет": М. Горобченко, Луценко (7 + 3 перехвата), Крутоус (6 + 5 подборов), Мангано (10 + 5 подборов), Сандул (13 + 8 подборов + 3 перехвата) – старт; Челован (2), Крик (20 + 4 передачи + 2 блок-шота), Носков (17 + 6 подборов + 3 перехвата)
"Черкаськи Мавпы": Б. Янг (18 + 7 передач – 4 потери), Кольченко (17 + 5 подборов + 4 передачи), Конев (8 + 5 подборов + 4 блок-шота – 4 потери), Липовцев (3 + 5 подборов), Скапинцев (2) – старт; Кокли (23 + 7 подборов), Кобец (8), Артамонов, Ткаченко, Чумаков (1)

"Днепр" – "Политехник" – 70:59 (13:19, 15:10, 22:9, 20:21)
"Днепр": Мишула (14 + 4 передачи), Закурдаев (2 + 4 передачи + 3 перехвата), Ревзин (6), Тимофеенко (17 + 10 подборов + 3 перехвата), Кушниров (12 + 5 подборов) – старт; Шундель (7), Кожемякин, Натяжко, В. Прокопенко (7 + 9 подборов), Сизов (5)
"Политехник": С. Кузнецов (6), Козлов (11 – 5 потерь), Стефанишин (5 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери), Рочняк (9 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Вуйович (10 + 7 подборов) – старт; Спасич (4), Чугунов, Натесан (8), Джейсон Картер (6 + 11 подборов + 2 блок-шота)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в стартовой игре нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч "Запорожье" добыло драматичную победу над "Николаевом".

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Темы
СуперлигаЧемпионат Украины по баскетболу
Место
УкраинаКиев
Объекты
Киев-БаскетЧеркаськи Мавпы
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