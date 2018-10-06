"Черкаськи Мавпы" выиграли в Киеве матч-открытие Суперлиги Пари-Матч

Чемпион Украины по баскетболу "Черкаськи Мапвы" добыли победу в стартовом поединке нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч. Сильнейший клуб страны в киевском Дворце спорта справился с возрожденным "Киев-Баскетом" - 80:75.

Встреча в столице вызвал невероятный ажиотаж среди болельщиков. На трибунах арены Дворца спорта собрались несколько тысяч болельщиков, которые стали свидетелями яркой битвы на паркете.

Старт игры остался за чемпионами, которые предложили хозяевам интенсивный баскетбол. "Мавпам" удалось оторваться на восемь очков, но киевляне сумели не отпустить соперника.

ФБУ

К большому перерыву киевляне пришли с отставанием в пять очков, которое попытались нивелировать во второй половине. Однако чемпионы достаточно легко удерживали соперника на дистанции благодаря удачным действиям капитана Кольченко и американского легионера Коукли.

В середине третьей четверти гости сумели добиться преимущества в +10, но киевляне сумели практически настичь оппонента. На решающую 10-минутку команды вышли при счете 54:56.

Столичная команда вышла на важнейший отрезок собранной и переломила ход встречи. Американцы Крик и Мангано сумели вывести "Киев-Баскет" вперед, после чего на паркете пошли настоящие качели. Судьба матча решилась на последних секундах, когда "Мавпы" сумели спровоцировать соперника на тактику фолов.

Отметим, что в параллельном матче "Днепр" легко справился с "Политехником" - 70:59.

Суперлига Пари-Матч. 1-й тур

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" – 75:80 (22:24, 17:20, 15:12, 21: 24)

"Киев-Баскет": М. Горобченко, Луценко (7 + 3 перехвата), Крутоус (6 + 5 подборов), Мангано (10 + 5 подборов), Сандул (13 + 8 подборов + 3 перехвата) – старт; Челован (2), Крик (20 + 4 передачи + 2 блок-шота), Носков (17 + 6 подборов + 3 перехвата)

"Черкаськи Мавпы": Б. Янг (18 + 7 передач – 4 потери), Кольченко (17 + 5 подборов + 4 передачи), Конев (8 + 5 подборов + 4 блок-шота – 4 потери), Липовцев (3 + 5 подборов), Скапинцев (2) – старт; Кокли (23 + 7 подборов), Кобец (8), Артамонов, Ткаченко, Чумаков (1)

"Днепр" – "Политехник" – 70:59 (13:19, 15:10, 22:9, 20:21)

"Днепр": Мишула (14 + 4 передачи), Закурдаев (2 + 4 передачи + 3 перехвата), Ревзин (6), Тимофеенко (17 + 10 подборов + 3 перехвата), Кушниров (12 + 5 подборов) – старт; Шундель (7), Кожемякин, Натяжко, В. Прокопенко (7 + 9 подборов), Сизов (5)

"Политехник": С. Кузнецов (6), Козлов (11 – 5 потерь), Стефанишин (5 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери), Рочняк (9 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Вуйович (10 + 7 подборов) – старт; Спасич (4), Чугунов, Натесан (8), Джейсон Картер (6 + 11 подборов + 2 блок-шота)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в стартовой игре нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч "Запорожье" добыло драматичную победу над "Николаевом".