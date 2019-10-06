Игры в Черкассах и Киеве: анонс Суперлиги Пари-Матч 6 октября

Поединками в Киеве, Черкассах и Каменском продолжится регулярный чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

"Черкаськи Мавпы" - "Днепр"

Черкассы, ПС Строитель

Начало матча - 14:00

Трансляция - ObozTV, FBU.ua

Черкаськи Мавпы проведут второй домашний матч выходных, в котором сыграют против Днепра. Команда Максима Михельсона выиграла стартовый матч сезона, преодолев в овертайме Харьковских Соколов, а теперь на черкасщан ждет противостояние с принципиальным соперником, который на старте сезона выглядит очень убедительно. Гости имеют широкую ротацию, особенно учитывая отъезд Ивана Ткаченко и Никиты Руслова в сборную Украины 3х3. Но не забываем, что Мавпы играют дома, что может стать дополнительным козырем для команды Михельсона.

Киев-Баскет - Харьковские Соколы

Киев, СК Мередиан

Начало матча - 15:00

Трансляция - FBU.ua

Свой первый матч в сезоне Суперлиги Пари-Матч проведет столичный Киев-Баскет, который сыграет против Харьковских Соколов. Дебютанты чемпионата проведут второй выездной матч баскетбольного уикенда: команда Владимира Коваля была близка к героической победы в Черкассах, но дожать Мавп не смогла, до сих пор оставаясь без первой "виктории" в элитном дивизионе. Дебютировать за киевлян в этом матче сможет последний новичок команды Богдан Близнюк, проведет свой первый в карьере матч в чемпионате Украины.

Прометей - Николаев

Каменское, СК Прометей

Начало матча - 16:00

Трансляция - XSPORT, FBU.ua

Второй домашний матч подряд сыграет и Прометей, который начал свой сезон с тяжелой домашней победы над Запорожьем. Николаевцы запорожцам проиграли, но проиграли на выезде. Для "корабелов" это будет второй выездной матч за последние три дня, поэтому запас свежести будет больше, конечно у Прометея, который сыграет только один матч в неделю. Именно хозяева считаться фаворитом этого матча, американские новички Николаева только налаживают связи с партнерами, но "корабелы" команда опытная, что может помочь им зацепиться в игре против взрывного коллектива Карлиеса Муйжниекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне чемпион Украины добыл первую победу в Суперлиге Пари-Матч.

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