Матч звезд Суперлиги Пари-матч: обнародована программа шоу

Уже в субботу, 26 января, в Запорожье состоится долгожданный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч. Кроме самого противостояния, которое пройдет в формате "Звезды Украины" против "Звезд Легиона", болельщиков ждут три традиционных конкурса и много других сюрпризов. Вашему вниманию программа звездного дня, который начнется в 13:30.
Программа дня на Матче звезд-2019:
13:30. Старт ивента
14:00. Начало конкурсной программы
14:15. Конкурс защитников (жеребьевка накануне на вечерней тренировке)
14:40. Конкурс слэм-данков
15:00. Финал Конкурса данков
15:15. Конкурс трехочковых
15:30. Финал Конкурса трехочковых
15:45. Выставочный матч сборных 3х3
16:10. Старт Матча звезд Суперлиги Пари-Матч
16:45. Жеребьевка места проведения Ф4 Кубка Украины
16:55. Выступление команды французских данкеров Barjrots Dunkers
17:05. Старт второй половины матча
17:50. Награждение MVP и команд
Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики и тренеры выбрали составы команд для Матча звезд Суперлиги Пари-Матч.
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