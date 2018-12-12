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Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: названы место и формат

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Матч звезд Суперлиги Пари-Матч в будущем году примет Запорожье. Поединок состоится 29 января на паркете ультрасовременного спорткомплекса "Юность". Игра пройдет в формате противостояния украинских баскетболистов и легионеров команд элитного дивизиона.

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, соответствующее решение было принято на исполкоме организации. Также было утверждено, что тренерами команд матча звезд станут наставники клубов, которые на тот момент будут занимать первые два места в турнирной таблице Суперлиги Пари-Матч.

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Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: названы место и формат

ФБУ

Отметим, что в двух предыдущих звездных шоу, которые прошли в Днепре и Николаеве, команды формировались по географическому принципу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся первый этап исторического розыгрыша Суперлиги 3х3.

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Тема
Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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