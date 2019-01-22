Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: где смотреть

Матч звезд баскетбольной Суперлиги Пари-Матч состоится 26 января. Транслировать поединок онлайн будет один из наиболее рейтинговых каналов Украины - НТН.
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Поединок стартует в 15:40. На площадке дворца спорта "Юность" в Запорожье сойдутся команды звезд Украины и легионеров баскетбольного чемпионата страны. В интернете прямая трансляция поединка будет доступна на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
Кроме самого звездного поединка состоится и традиционная конкурсная программа. ФБУ представила яркий промо-ролик Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голосованием болельщиков, тренеров и организаторов были определены все участники Матча звезд Суперлиги Пари-Матч. Возглавят команды наставник "Химика" Виталий Степановский и главный тренер БК "Запорожье" Валерий Плеханов.
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