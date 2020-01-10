Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: ФБУ представила яркое промо

1 февраля в киевском Дворце спорта пройдет большой баскетбольный ивент – Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина – Легион (выбрать свою звезду можно здесь), скоро будут названы участники звездных конкурсов – будут определять победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов.

Матч Звезд Суперлиги Пари-матч ФБУ

Новости Определился третий полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

Ну и множество других сюрпризов, не сомневайтесь, ждут гостей звездной баскетбольной вечеринки в столице.

Ну а пока вашему вниманию стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года. Напоминаем, что приобрести билет на Матч Звезд вы можете по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" одержал три победы подряд на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!