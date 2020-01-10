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10 января • обновлено в 21:13
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Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: ФБУ представила яркое промо

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1 февраля в киевском Дворце спорта пройдет большой баскетбольный ивент – Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина – Легион (выбрать свою звезду можно здесь), скоро будут названы участники звездных конкурсов – будут определять победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов.

Матч Звезд Суперлиги Пари-матч

Матч Звезд Суперлиги Пари-матч

ФБУ

Новости
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Ну и множество других сюрпризов, не сомневайтесь, ждут гостей звездной баскетбольной вечеринки в столице.

Ну а пока вашему вниманию стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года. Напоминаем, что приобрести билет на Матч Звезд вы можете по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" одержал три победы подряд на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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