Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2019: новые детали шоу

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2019 состоится 26-го января в Запорожье. Стал известен формат поединка и принципы отбора главных действующих лиц события.

В матче примут участие команда Звезд Украины против Звезд легиона. Участниками станут представители всех восьми клубов чемпионата Украины.

Стартовые пятерки команд определят болельщики с помощью голосования. Вторую пятерку должны будут выбрать тренеры Суперлиги Пари-Матч. Еще двоих игроков, а также наставников звездных команд определят организаторы.

Матч звезд ФБУ

Троих игроков от каждой команды, за которых смогут проголосовать болельщики, будут определять сами тренеры. Опрос будет длиться до шестого января. Затем на протяжении десяти дней болельщики смогут отдать свои голоса за кандидатов на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

Помимо Матча звезд на арене ДС "Юность" также пройдут конкурсы мастерства, трехочковых и слэм-данков. Участники этих соревнований будут утверждены не позднее 18 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский подвел итоги 2018-го, отметив факторы, которые помогут в развитии баскетбола в Украине. Это улучшение инфраструктуры, привлечения спонсоров и прогресс молодых игроков.