Матч Суперлиги Пари-Матч завершился драмой на последних секундах

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся очередной матч в Суперлиге Пари-Матч. "Днепр" на последних секундах упустил победу над "Химиком" - 92:94.

Встреча заклятых соперников получилась одной из самых ярких в сезоне. Команды методично обменивались ударами, играя в быстрый баскетбол с большим количеством трехочковых, меняли друг друга в качестве лидера и логично пришли в концовку, которая разрешилась самым драматичным образом.

"Днепр" вырвался вперед в конце первой половины и ушел в раздевалку с преимуществом в 7 очков, однако "Химик" по ходу третьей четверти этот рывок накрыл и даже вышел вперед. После этого команды начали сменять друг друга в статусе лидера в завидным постоянством, однако ближе к последним минутам преимущество все же было у ""Днепра": Александр Мишула попадал свои броски, а загрузка Кирилла Фесенко в трехсекундной зоне работала практически безотказно из-за его перевеса в габаритах.

"Днепр" входил в последние 90 секунд встречи с перевесом в 5 очков, но столкнулся с сопротивлением Диона Эдвина. Американец сперва спас "Химик" двумя трехочковыми, а затем получил полноценный шанс выиграть матч для своей команды — предпоследняя атака "Днепр"а получилась очень длинной, но безрезультатой. "Днепряне" не нашли ни Фесенко под кольцом, ни выпустили Мишулу, посему Закурдаев бросал сложный мяч на ходу.

Подбор остался за "Химиком", на часах оставалось порядка 10 секунд, Эдвин логично взял мяч в свои руки и забил сложный бросок через руки Кирилла Фесенко. Судьи таки оставили Днепрянам несколько десятых на ответ после долгого видеопросмотра, но повторить черкасский подвиг прошлой недели "Днепр" в Южном не смог.

"Химик" — "Днепр" 94:92 (27:25, 20:29, 22:17, 25:21)

"Химик": Эдвин (28 + 4 передачи), Рябчук (3 + 5 передач), Войналович (2), Джонс (18 + 5 подборов + 3 перехвата), Павлов (13 + 5 подборов + 4 передачи) — старт; Антипов (10 + 7 подборов), Марченко (11), Сидоров (9).

"Днепр": Мишула (19 + 6 передач + 5 потерь), Вильховецкий (5 + 4 подбора), Закурдаев (17 + 4 подбора), Кушниров (12 + 7 подборов), Фесенко (19 + 8 подборов + 4 потери) — старт; Шундель (4), Ревзин (8 + 7 подборов), Бондарчук (2), Натяжко (6).

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