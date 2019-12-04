Матч школьных команд в США закончился грандиозным побоищем: опубликовано видео

Финальный матч баскетбольного турнира между старшеклассниками в Финиксе закончился серьезной потасовкой между командами и зрителями на трибунах.

Баскетболисты школ Меса Скайлайн и Сезар Чавес выстроились для обмена послематчевыми рукопожатиями, когда один из игроков школы Чавеса ударил соперника. Это спровоцировало настоящее побоище между баскетболистами, тренерами и зрителями, сообщает агентство New York Post.

Драка между Меса Скайлайн и Сезар Чавес

Для урегулирования конфликта на место происшествия была вызвана полиция. Все обошлось без серьезных травм и задержаний. Руководители школы Сезара Чавеса отменили следующий матч команды, который пройдет в пятницу, и собираются провести внутреннее расследование инцидента.

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Сам поединок закончился победой Меса Скайлайн со счетом 63:56.

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