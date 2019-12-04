Главная Новости
4 декабря • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Матч школьных команд в США закончился грандиозным побоищем: опубликовано видео

1.3т
Читать материал на украинском

Финальный матч баскетбольного турнира между старшеклассниками в Финиксе закончился серьезной потасовкой между командами и зрителями на трибунах.

Баскетболисты школ Меса Скайлайн и Сезар Чавес выстроились для обмена послематчевыми рукопожатиями, когда один из игроков школы Чавеса ударил соперника. Это спровоцировало настоящее побоище между баскетболистами, тренерами и зрителями, сообщает агентство New York Post.

Драка между Меса Скайлайн и Сезар Чавес

Драка между Меса Скайлайн и Сезар Чавес

Для урегулирования конфликта на место происшествия была вызвана полиция. Все обошлось без серьезных травм и задержаний. Руководители школы Сезара Чавеса отменили следующий матч команды, который пройдет в пятницу, и собираются провести внутреннее расследование инцидента.

Новости
Турнир в России завершился грандиозным побоищем

Сам поединок закончился победой Меса Скайлайн со счетом 63:56.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бое MMA в Португалии произошло крайне редкое событие – соперники отправили друг друга в нокдаун.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Место
США Финикс
Тег
Драка
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
без стрельбы нещитово...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги