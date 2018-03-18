Мартовское безумие: игрок сборной Украины вышел в 1/8 финала NCAA

Украинский атакующий защитник "Канзаса" Святослав Михайлюк помог своей команде одержать победу в 1/16 финала Мартовского безумия в Национальной студенческой лиге США (NCAA).

Клуб баскетболиста сборной Украины, который считается 1-м номером регионального посева, со счетом 83:79 добыл победу над "Сетон Холл".

Воспитанник "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел на площадке 36 минут. За это время наш соотечественник набрал 16 очков (5/11 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделал 2 подбора, отдал 3 передачи и совершил 3 перехвата. В пассиве Свята всего 3 фола.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Напомним, что в поединке 1/32 финала Михайлюк с "Канзасом" обыграли 16-ю команду турнира - "Пенсильванию".