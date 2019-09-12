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12 сентября • обновлено в 16:25
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Макс Сергеев
Макс Сергеев
Спортивный журналист Все статьи автора

Тотальный трэш: на детский спорт в Киеве не выделено ни одной копейки

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Я аполитичен. Просто устал от этого всего и практически не слежу за происходящим в стране. Но есть вещи, которые меня, как президента Федерации баскетбола Киева, касаются напрямую и абстрагироваться невозможно.

Сегодня должна была собраться Киеврада, должно было решиться огромное количество накопившихся вопросов… и всего этого не случилось. Не случилось точно также, как и предыдущие разы. По факту наши избранники, в 2019, собрались лишь в начале года, саботировав остальные заседания. Могу себе только представить, сколько вопросов, которые в состоянии решить только подобные сборы, до сих пор не решены. И вот здесь начинается киевская тема детского спорта и баскетбола в частности.

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Для понимания ситуации. Различные федерации проводят свои мероприятия, а город возмещает финансовую составляющую постфактум. То есть, мы либо сами находим средства на проведение того же чемпионата, либо проводим под честное слово, а потом, спустя время, нам возвращают. Система несовершенна и выглядит чудовищно, но с ней приходится мириться. И тут начинается самое интересное.

Конечно, мы не можем тратить деньги на все, что нам захочется, потому составляется календарный план, он утверждается, проходит ряд инстанций, добирается до Киеврады, там голосуют и вперед. Там, где нам на что-то не хватает, приходится просить помощи у друзей и партнеров.

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Но в этом году случился тотальный трэш. В 2019 году на детский спорт в Киеве не выделено ни одной копейки. Это при том, что все проведено под честное слово. Сегодня я встречался с тренерами Киевских ДЮСШ, ведь стартует новый сезон, а неделю назад, с помощью друзей, был погашен долг за прошлый чемпионат, в противном случае новый просто не состоялся бы, так как люди не могут безвозмездно работать на постоянной основе. Такая же ситуация у ДЮСШ, которым была обещана помощь во Всеукраинских соревнованиях, которые принесли столице медали и которые пока так и не дождались обещанного.

На последнем совещании в спорткомитете у некоторых руководителей местных федераций уже закипала кровь, ведь люди выкручиваются как могут, одалживая, закладывая, обещая, умоляя… И вот сегодня мы узнаем, что компания депутатов, которым мы доверили управлять нашим городом, в угоду своим политическим разборкам, в очередной раз нас прокидывает. Мне одному кажется, что люди, которые занимаются подобными манипуляциями, как минимум не имеют права называться депутатами?

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Автор
Макс Сергеев Макс Сергеев
Место
Украина
Тег
Федерация баскетбола Украины
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