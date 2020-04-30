Украинский баскетболист южненского "Химика", который был признан лучшим молодым игроком Суперлиги Пари-Матч Андрей Войналович подал заявку на участие в драфте НБА 2020 года.

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации появился список из 205 игроков, которые хотят принять участие в ежегодном событии НБА. Войналович является единственным представителем Украины, который подал заявку на драфт.

Андрей Войналович Slamdunk.ru

В регулярном сезоне украинской Суперлиги форвард "Химика" сыграл 24 матча, проводя на площадке в среднем 28 минут и набирая в среднем 7,9 очков, 1,7 передач и 4 подбора. На его счету также 11 поединков за сборную Украины до 20 лет, в которых он набирал в среднем 15,8 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сделали подборку лучших бросков украинского баскетболиста Святослава Михайлюка, который в нынешнем сезоне НБА выступал за "Детройт".