Лучшая! Украинка Ягупова провела феерический матч в баскетбольной Евролиге

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова провела яркий матч в очередном туре Евролиги.

Алина Ягупова в матче с "Гдыней" FIBA

Украинка стала самой результативной в составе "Фенербахче" и помогла победить своему клубу польскую "Гдыню" - 68:48. Ягупова провела на площадке 37 минут и за это время сделала дабл-дабл: набрала 24 очка, реализовав 5 из 8 трехочковых, и совершила 10 подборов. Также на ее счету 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот при 1 потере, сообщила пресс-служба ФБУ.

Новости Лидер сборной Украины Ягупова феерично начала сезон баскетбольной Евролиги

"Фенеребахче" после трех туров занимает 3-е место в группе В с двумя победами и одним поражением.

Напомним, сборная Украины стартует 14 ноября в квалификации Евробаскета-2021. В первом туре группы G украинки на выезде сыграют с Бельгией, а 17 ноября примут в Харькове сборную Португалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее баскетболистка сборной Украины Арина Белоцерковская поставила на место тех, кто критикует команду.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!