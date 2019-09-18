Лига чемпионов ФИБА в Киеве: купить билеты на грандиозное шоу

Столичный "Киев-Баскет" в пятницу, 20 сентября, проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА.

На паркете Дворца спорта подопечные Айнарса Багатскиса сразятся с австрийским чемпионом "Капфенбергом". В первой встрече команды подарили зрителям редчайший для баскетбола результат – ничью (66:66).

"Киев-Баскет"

Это означает, что поединок в столице Украины обещает стать невероятно жарким. Фанаты "Киев-Баскета" и другие любители этого вида спорта могут поддержать команду на трибунах арены. Билеты в диапазоне 100-500 грн можно купить в кассах Дворца спорта и благодаря сервису ESPORT.IN.UA.

Организаторы запланировали проведение перед матчем и в его перерыве яркого развлекательного шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Южном матчем за Суперкубок Украины между "Химиком" и "Днепром" открылся новый баскетбольный сезон в нашей стране.

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