Лидеру Суперлиги Париматч мэр запретил играть в главном спорткомплексе города

Баскетбольному клубу "Прометей" из Каменского, идущему вторым в чемпионате Украины в Суперлиге Париматч, мэр этого города запретил тренироваться в спорткомплексе "Прометей".

Как сообщил президент "Прометея" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook, в адрес клуба пришло соответствующее письмо с приказом.

"Сегодня по решению мэра Каменского, при действующем директоре, находящемся на больничном, был назначен и.о. спорткомплекса "Прометей", некий известный в городе прохвост Ивашина А.А. Так вот это А. А. прислало письма, что не разрешает проводить с 24 декабря 2020 года тренировки баскетбольным и волейбольным клубам "Прометея", играющим в трех самых престижных турнирах украинской Суперлиги и еврокубках. При этом у нашего клуба есть договор аренды на 3 года без права расторжения в одностороннем порядке", – заявил Дубинский.

По словам Владимира Михайловича "Прометей" исправно, ежемесячно оплачивает арендную плату, а это более миллиона гривен в год, и более 100 сотрудников клуба исправно платят налоги городу.

"Несколько лет назад под развитие именно этих видов спорта Днепровской ОДА были выделены огромные средства на реконструкцию спорткомплекса из областного бюджета, и мэр города пиарился на этом спорткомплексе, не вложив ни копейки городских средств. Мы, как инвесторы, вложили колоссальные средства в создание клуба, а главное – свою душу, сердце и любовь", – возмущен президент клуба.

Дубинский пообещал 25 декабря направить письма во все федерации Украины, Администрацию Президента и правоохранительные органы.

"Я в шоке! Я расстроен, но мы победим, и город будет с нами, с командой, и никакие пчелы нам не страшны", – написал Дубинский, прикрепив приказ с запретом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский призвал взвешенно подойти к государственному финансированию олимпийских видов спорта и учесть позицию федераций, прежде чем использовать поспешно сформированные формулы и критерии.