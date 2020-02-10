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10 февраля • обновлено в 13:32
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Лидер сборной Украины по баскетболу сделал яркий данк за "Барселону"

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Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой, который защищает также цвета "Барселоны", помог своему клубу одержать победу в 21-м туре чемпионата Испании над "Гран-Канарией".

Артем Пустовой (в центре)

Артем Пустовой (в центре)

fbu.ua

Украинец провел на площадке чуть больше девяти минут, за которые набрал 6 очков и сделал 2 подбора. В одном из моментов 27-летний Пустовой совершил яркий данк, выпрыгнув без разбега и вогнав мяч в корзину. "Барселона" в итоге победила на выезде – 81:65, сообщает пресс-служба ФБУ.

Для Пустового поединок стал всего лишь третьим в испанском чемпионате с начала сезона.

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Напомним, сборная Украины вскоре стартует в квалификации Евробаскета-2021. В первом матче наша команда 20 февраля играет на выезде против команды Австрии. Затем 23 февраля в Запорожье украинцы примут сборную Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Украины Максим Пустозвонов совершил романтичный поступок на Матче звезд Суперлиги Пари-Матч, который прошел в Киеве.

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Автор
Денис Карпов
Место
Испания Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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