Лидер добыл тяжелую победу в Суперлиге Пари-Матч

В Украине состоялся очередной матч регулярного сезона чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. Лидер турнирной таблицы БК "Запорожье" смог переломить ход поединка и победил БК "Одессу" со счетом 88:80.

"Одесса" начала матч с трёхочковой артподготовки, отправив в цель пять дальних бросков за стартовую четверть. И в дальнейшем дальние броски стали самым грозным оружием гостей, а их лидером был Максим Пустозвонов за первых три четверти, реализовавший 6 атак из-за дуги из 6. По ходу первой половины одесситы вели 14 очков, но у "Запорожья" нашлись силы нанести ответный удар.

Малик Трент и Майкл Холтон в привычном стиле затерзали оборону соперника, и уже в третьем периоде их команда вышла вперёд. А ключевым во встрече стал рывок хозяев 8:0 в начале заключительной десятиминутки, все очки на котором набрал Трент. Остановить запорожцев "Одессе" помешала в частности очень слабая реализация штрафных.

Запорожье – Одесса – 88:80 (14:25, 22:16, 26:22, 26:17)

Запорожье: Холтон (19 + 6 подборов), Теряник (4), Мироненко (7), К. Хилл (15 + 6 подборов), Д. Прессли (11 + 10 подборов) – старт; Буц (6 + 5 подборов + 4 передачи), Вит. Быков, Трент (26 + 7 подборов + 9 передач + 3 перехвата – 4 потери), Тарасенко, Овдеенко

Одесса: Ткачук (1 + 5 передач), Ал. Щепкин (4 – 4 потери), Пустозвонов (20 + 6 подборов + 4 передачи), Хелманис (13 + 6 подборов), Шеляковс (3) – старт; Витолс (5), Беликов (12 + 5 подборов + 4 передачи), А. Прокопенко (16), Балабан (1), Новиков (5)

Напомним, что накануне "Днепр" на последних секундах вырвал победу у "Киев-Баскета" в Суперлиге Пари-Матч. Поединок на СК "Меридиан" завершился со счетом 78:79.