Лэнь обыграл Михайлюка в украинском дерби в НБА

"Сакраменто", за который выступает украинский баскетболист Алексей Лэнь, взял верх над "Детройтом" Святослава Михайлюка в матче регулярного сезона НБА – 106:100.

Центровой Лэнь вышел на площадку со скамейки запасных и отыграл 27 минут. За это время ему удалось набрать 8 очков (4/8 двухочковых), 13 подборов и 5 блок-шотов при 3 персональных замечаниях.

Алексей Лэнь

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, Михайлюк появился на паркете с первых секунд и провел на нем почти 39 минут. На его счету 14 подборов (4/9 трехочковых и 2/2 штрафных), 6 подборов, 2 передачи при 4 потерях и 4 фолах.

Команда Лэня борется за место в плей-офф, находясь на расстоянии в три игры от восьмой позиции, а вот "Детройт" Михайлюка продолжает опускаться в турнирной таблице, потерпев четвертое поражение в пяти последних матчах.

"Сакраменто" – "Детройт" 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)

"Сакраменто": Фокс (23 + 7 передач), Богданович (15 + 4 перехватов), Джайлз (12 + 7 подборов), Барнс (10 + 8 подборов), Бьелица (7 + 7 подборов) – старт; Лень (8 + 13 подборов + 5 блокшотов), Джозеф (5), Бэйзмор (7), Хилд (19)

"Детройт": Вуд (20 + 12 подборов), Михайлюк (14), Снелл (12), Хенсон (10), Роуз (9) – старт; Холл (0), Думбуя (5), Найт (16 + 7 передач), (3), Гэллоуэй (11), Томас (0)

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом поединке Михайлюк провел результативный матч и помог "Детройту" одержать тяжелейшую победу в матче НБА против "Финикса".

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