Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета, сообщает TMZ.

Место крушения вертолета Коби Брайанта TMZ

На частном вертолете 41-летнего Брайанта произошло возгорание, после чего аппарат рухнул в Калабасасе, городе, расположенный в округе Лос-Анджелес, Калифорния, запад США. Трагедия произошла в воскресенье, 26 января. На борту вместе с Коби находилось еще четверо человек, никто из них не выжил.

Фото с места падения TMZ

Американские СМИ опубликовали первые кадры с места. Воздушное судно упало в горах, на месте работают экстренные службы.

Брайант в течение 20 сезонов выступал за одну баскетбольную команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Играл на позиции атакующего защитника.

Коби Брайант

18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал "золото" Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки.

Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА. 14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с "Ютой" 60 очков. В 2018 году получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Коби Брайант

С 2001 года женат на танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лэйн. У пары родились три дочки: Наталия Даймэнт Брайант 2003 года, Джианна Мария-Оноре Брайант 2006 года и Бьянка Белла Брайант 2016 года.

Коби Брайант с женой и дочками (2017 год)

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