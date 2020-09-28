Легендарный "Будивельник" возвращается в Суперлигу Пари-Матч – ФБУ

Самый титулованный баскетбольный клуб Украины "Будивельник" примет участие в Суперлиге Пари-Матч 2020/21.

Киевляне являются 10-кратными чемпионами страны. В последний раз команда выступала в высшей баскетбольной лиге Украины в 2017/18, после чего пропустила сезоны 2018/19 и 2019/20 из-за задолженностей и наказания от Международной федерации баскетбола (FIBA).

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), "Будивельник" гарантировал финансовые и организационные возможности для участия в Суперлиге Пари-Матч и согласовал процедуру погашения долгов с FIBA. Для полного снятия бана, наложенного международной организацией, киевскому клубу осталось совершить один платеж до 2 октября.

Исполнительный комитет ФБУ единогласно решил включить "Будивельник" в список участников Суперлиги Пари-Матч сезона 2020/21 в случае выполнения всех условий FIBA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская баскетболистка Карина Шевцова установила уникальное достижение.