Легенда НБА объявил о завершении карьеры

Знаменательное событие произошло после матча регулярного чемпионата НБА в котором "Даллас Маверикс" победил "Финикс Санз" - 120:109. Самым результативным в составе победителей стал 40-летний ветеран Дирк Новицки, набравший 30 очков, заявил о завершении своей легендарной карьеры.

Сразу после завершения игры Новицки обратился к поклонникам "Далласа" и не сдерживал слез.

"Как вы могли ожидать, это моя последняя домашняя игра. Конечно, это очень, очень эмоциальный момент. Слишком много людей, которых нужно поблагодарить.

У нас с вами были и взлеты, и падения, но вы всегда были со мной и поддерживали, я это ценю", - обратился Дирк Новицки к фанатам в зале.

Немецкому баскетболисту принадлежит рекорд по количеству сезонов, проведенных в одной команде — 21 сезон за "Маверикс", за которых он выступает с 1998 года.

Один раз Новицки приводил "Даллас" к чемпионству в НБА в 2011 году.

В нынешнем сезоне Дирк сыграл в 49 матчах, в среднем за игру набирая 6,6 очка. Он вынужден был пропустить первые 26 игр сезона из-за повреждения.

Новости Украинец Лэнь помог команде добыть драматичную победу в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь установил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наш соотечественник показал яркую игру в матче "Атланты" с "Милуоки", который завершился поражением команды украинца – 107:115. Лэнь провел на площадке 32 минуты и за это время набрал 33 очка, реализовав при этом шесть из 12 трехочковых.

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