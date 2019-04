Легенда НБА объявил о завершении карьеры

Знаменательное событие произошло после матча регулярного чемпионата НБА в котором "Даллас Маверикс" победил "Финикс Санз" - 120:109. Самым результативным в составе победителей стал 40-летний ветеран Дирк Новицки, набравший 30 очков, заявил о завершении своей легендарной карьеры.

Сразу после завершения игры Новицки обратился к поклонникам "Далласа" и не сдерживал слез.

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb