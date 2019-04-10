Легенда НБА объявил о завершении карьеры

Знаменательное событие произошло после матча регулярного чемпионата НБА в котором "Даллас Маверикс" победил "Финикс Санз" - 120:109. Самым результативным в составе победителей стал 40-летний ветеран Дирк Новицки, набравший 30 очков, заявил о завершении своей легендарной карьеры.
Сразу после завершения игры Новицки обратился к поклонникам "Далласа" и не сдерживал слез.
"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.— NBA (@NBA) 10 квітня 2019 р.
41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb
"Как вы могли ожидать, это моя последняя домашняя игра. Конечно, это очень, очень эмоциальный момент. Слишком много людей, которых нужно поблагодарить.
У нас с вами были и взлеты, и падения, но вы всегда были со мной и поддерживали, я это ценю", - обратился Дирк Новицки к фанатам в зале.
#Dirk thanks the crowd after his final home game! #PhantomCam #MFFL pic.twitter.com/Z7Mgym5xcv— NBA (@NBA) 10 квітня 2019 р.
Немецкому баскетболисту принадлежит рекорд по количеству сезонов, проведенных в одной команде — 21 сезон за "Маверикс", за которых он выступает с 1998 года.
Один раз Новицки приводил "Даллас" к чемпионству в НБА в 2011 году.
В нынешнем сезоне Дирк сыграл в 49 матчах, в среднем за игру набирая 6,6 очка. Он вынужден был пропустить первые 26 игр сезона из-за повреждения.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь установил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Наш соотечественник показал яркую игру в матче "Атланты" с "Милуоки", который завершился поражением команды украинца – 107:115. Лэнь провел на площадке 32 минуты и за это время набрал 33 очка, реализовав при этом шесть из 12 трехочковых.
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