Леброн Джеймс – Дональду Трампу: ты уволен!

Звездный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на новость о результатах президентских выборов в США фотожабой, на которой Джо Байден блокирует бросок Трампа.

Знаменитый баскетболист выложил изображение с Дональдом Трампом и надписью "Ты уволен" – коронной фразой 74-летнего политика. Джеймс отметил волю к победе Байдена и всех сторонников Демократической партии.

Трамп в середине 2000-х вел телевизионное реалити-шоу The Apprentice, где в течение 14 сезонов сообщал об увольнении неудавшимся бизнесменам.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Байден уже объявил себя главой государства.

При этом Трамп считает, что победил на выборах он, а не его оппонент.