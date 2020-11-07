Леброн Джеймс – Дональду Трампу: ты уволен!
Звездный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на новость о результатах президентских выборов в США фотожабой, на которой Джо Байден блокирует бросок Трампа.
Знаменитый баскетболист выложил изображение с Дональдом Трампом и надписью "Ты уволен" – коронной фразой 74-летнего политика. Джеймс отметил волю к победе Байдена и всех сторонников Демократической партии.
November 7, 2020
Трамп в середине 2000-х вел телевизионное реалити-шоу The Apprentice, где в течение 14 сезонов сообщал об увольнении неудавшимся бизнесменам.
👋🏾👋🏾👋🏾 https://t.co/2FwRpCKsnB— LeBron James (@KingJames) November 7, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Байден уже объявил себя главой государства.
При этом Трамп считает, что победил на выборах он, а не его оппонент.