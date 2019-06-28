Латвия – Украина: онлайн-видеотрансляция матча женского Евробаскета-2019

На чемпионате Европы в пятницу, 28 июня, женская сборная Украины по баскетболу проведет второй матч группового этапа.

Подопечные Горана Бошковича сразятся с хозяевами первенства командой Латвии. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Латвия – Украина. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Латвия – Украина Федерация баскетбола Украины

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛАТВИЯ – УКРАИНА

Противостояние Латвии и Украины, как и все матчи наших девушек на чемпионате, можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале XSPORT.

ПРОГНОЗ НА ЛАТВИЯ – УКРАИНА

Букмекеры отдают незначительное преимущество команде из Украины. Поставить на победу "желто-синих" можно будет с коэффициентом 1,75.

Ничья в основное время оценивается котировкой 13,90. А показатели на успех латышек достигает уровня 2,14.

Латвия – Украина Федерация баскетбола Латвии

Латвия – Украина Федерация баскетбола Латвии

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.

Латвия: Элина Дикеулаку, Илзе Якобсоне, Иева Пулвере, Кате Креслиня, Карлине Пилабере, Айя Брумермане, Кристине Витола, Лаура Икстена, Паула Страутмане, Дигна Страутмане, Луизе Шепте, Зента Мельник.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Горан Бошкович, тренер сборной Украины:

– Латвия – это хозяин турнира, они потеряли нескольких игроков из-за травмы, но в тоже время, несмотря на проблемы с ростером, у них есть талантливые девушки, способны заменить партнерш. Многие из них, кстати, играют в Евролиге. Против Латвии будет сложно.

Латвия – Украина Федерация баскетбола Латвии

Латвия – Украина Федерация баскетбола Латвии

Латвия – Украина Федерация баскетбола Латвии

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды сыграли друг с другом шесть встреч и все они носили характер товарищеских. При этом хозяевами всегда выступали латышки. Они же выиграли все противостояния.

В последний раз Латвия и Украина сыграли в августе минувшего года. Тогда прибалтийки были сильнее – 80:59.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подала заявку на проведение финальной части женского чемпионата Европы по баскетболу.

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