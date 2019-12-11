"Ландстеде" – "Киев-Баскет": анонс старта второго этапа Кубка Европы

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 11 декабря, проведет стартовый матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

В голландском Зволле команда Айнарса Багатскиса сразится с местным "Ландстеде Хаммерс". Увидеть трансляцию поединка можно будет на канале ObozTV. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

20:30. Зволле, спортцентр "Ландстеде", "Ландстеде Хаммерс" – "Киев-Баскет", трансляция – ObozTV

"Киев-Баскет" fbu.ua

Наставник киевлян в этой игре сможет рассчитывать на 11 баскетболистов: Максима Пустозвонова, Кейси Шепарда, Владислава Коренюка, Богдана Близнюка, Илью Заяца, Юрия Кондракова, Киндала Хилла, Павла Крутоуса, Сергея Павлова, Деона Эдвина, Вячеслава Петрова.

Напомним, на первом групповом этапе "Киев-Баскет" оказался сильнейшим в квартете с "Днепром", белорусским "Цмоки" и болгарским "Левски". Это придает уверенности украинскому коллективу перед второй частью турнира.

Айнарс Багатскис, говоря о предстоящем старте, не стал акцентировать внимание ни на одной из команд. "Этот турнир – спринт. Где каждая игра состоит из двух таймов. Дома – первый тайм, на выезде – второй. И важно каждое набранное очко, каждое действие, все будет влиять на будущий результат. В профессиональном спорте важно, что ты показал сегодня. Придет завтрашний день, и мы покажем, на что способны завтра", – отметил опытный специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" накануне игры в Зволле не оставил шансов действующему чемпиону Украины "Химику" в Суперлиге Пари-Матч.

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