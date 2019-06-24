Квалификация к Евробаскету 3х3: расписание матчей в Киеве

В Киеве 29-30 июня впервые в истории Украины состоятся соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 – этап квалификации чемпионата Европы 2019 года.
Предлагаем полное расписание соревнований.
БАСКЕТБОЛ 3х3. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Квалификация. Киев
Мужчины
Первый раунд
Группа А
29 июня
17:40 Босния и Герцеговина – Хорватия
21:20 Украина – Босния и Герцеговина
30 июня
18:40 Украина – Хорватия
Группа B
29 июня
17:00 Беларусь – Швеция
19:10 Беларусь – Литва
30 июня
16:20 Литва – Швеция
Группа C
29 июня
17:20 Чехия – Дания
19:30 Эстония – Чехия
21:00 Эстония – Австрия
30 июня
16:00 Австрия – Дания
18:00 Чехия – Австрия
18:30 Дания – Австрия
Второй раунд
30 июня
19:50 АI – CI
20:40 BI – CI
21:20 AI – BI
Женщины
Первый раунд
Группа А
29 июня
18:00 Литва – Швеция
20:00 Эстония – Литва
30 июня
16:50 Эстония – Швеция
Группа В
29 июня
18:40 Украина – Австрия
20:40 Украина – Дания
30 июня
17:30 Дания – Австрия
Группа С
29 июня
18:20 Беларусь – Хорватия
20:20 Чехия – Беларусь
30 июня
17:10 Чехия – Хорватия
Второй раунд
30 июня
19:30 AI – CI
20:10 BI – CI
21:00 AI – BI
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная женская сборная Украины провела открытую тренировку накануне вылета в Ригу на Евробаскете-2019.
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