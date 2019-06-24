Квалификация к Евробаскету 3х3: расписание матчей в Киеве

В Киеве 29-30 июня впервые в истории Украины состоятся соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 – этап квалификации чемпионата Европы 2019 года.

Предлагаем полное расписание соревнований.

БАСКЕТБОЛ 3х3. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Квалификация. Киев

Мужчины

Первый раунд

Группа А

29 июня

17:40 Босния и Герцеговина – Хорватия

21:20 Украина – Босния и Герцеговина

30 июня

18:40 Украина – Хорватия

Группа B

29 июня

17:00 Беларусь – Швеция

19:10 Беларусь – Литва

30 июня

16:20 Литва – Швеция

Группа C

29 июня

17:20 Чехия – Дания

19:30 Эстония – Чехия

21:00 Эстония – Австрия

30 июня

16:00 Австрия – Дания

18:00 Чехия – Австрия

18:30 Дания – Австрия

Второй раунд

30 июня

19:50 АI – CI

20:40 BI – CI

21:20 AI – BI

Женщины

Первый раунд

Группа А

29 июня

18:00 Литва – Швеция

20:00 Эстония – Литва

30 июня

16:50 Эстония – Швеция

Группа В

29 июня

18:40 Украина – Австрия

20:40 Украина – Дания

30 июня

17:30 Дания – Австрия

Группа С

29 июня

18:20 Беларусь – Хорватия

20:20 Чехия – Беларусь

30 июня

17:10 Чехия – Хорватия

Второй раунд

30 июня

19:30 AI – CI

20:10 BI – CI

21:00 AI – BI

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная женская сборная Украины провела открытую тренировку накануне вылета в Ригу на Евробаскете-2019.

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