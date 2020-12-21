Кубок Украины по баскетболу: кто и когда сыграет в Финале восьми
Стали известны первые пары Финала восьми Кубка Украины по баскетболу, все участники которого представляют Суперлигу Париматч.
Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), розыгрыш турнира должен был продолжаться в формате двухматчевого плей-офф, но в организации решили его изменить. Первые пары Финала восьми выглядят следующим образом:
"Черкаськи Мавпы" – "Химик"
"Запорожье" – "Киев-Баскет"
"Николаев" – "Днепр"
"Будивельник" – "Прометей"
Известно, что решающие матчи Кубка Украины будут сыграны в марте. Точные даты и место проведения будут объявлены позже.
Напомним, что с 23 декабря 2020 года по 10 января 2021 года все чемпионаты страны по баскетболу будут приостановлены по решению ФБУ из-за отсутствия финансирования со стороны государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" вырвал путевку в Финал восьми Кубка Украины у "Тернополя", отыграв 10 очков отставания после первого матча. Действующим победителем турнира является "Химик", который в невероятном финале одолел "Днепр".