Кубок мира по баскетболу 3х3: анонс старта Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в пятницу, 8 июня, стартует на Кубке мира, который принимает столица Филиппин Манила. Под руководством главного тренера Олега Юшкина цвета нашей команды будут защищать Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Александр Кольченко и Дмитрий Липовцев.

На групповом этапе соперниками "желто-синих" станут сборные Нигерии, Хорватии, Иордании и Латвии. Две лучшие команды квинтета получат право побороться за медали мирового первенства на стадии плей-офф.

FIBA

Новости Украина попала в топ рейтинга баскетбола 3х3

Стартовый поединок наши ребята проведут против нигерийцев, а затем сыграют с латышами. Полное расписание для сборной Украины на Кубке мира-2018 выглядит так:

8 июня

10:30*. Украина – Нигерия

12:00. Латвия – Украина

10 июня

12:20. Украина – Хорватия

13:20. Иордания – Украина

*Время киевское

Отметим, что все встречи нашей команды на мундиале можно будет увидеть в прямой трансляции на официальном YouTube-канале ФИБА.

Кроме того, стоит выделить тот факт, что перед самым стартом первенства произошли изменения в составе участников. Мужская и женская сборные Индонезии заменили представителей Эквадора и Венесуэлы соответственно. Причиной послужили проблемы южноамериканских команд с визами.

На минувшем мировом первенстве украинцы заняли итоговое пятое место, уступив в четвертьфинале при скандальном судействе хозяевам турнира сборной Франции.

Напомним, в баскетбольном матче 3х3 победу одерживает команда, которая первой наберет 21 очко в основное время (10 минут "чистого" игрового времени). Если на момент финальной сирены счет ничейный, назначается дополнительный минутный период. Овертайм играется до двух набранных очков, даже если он начинается при счете 20:20.

В баскетболе 3х3 действует такая система начисления очков: за точный бросок из-за дуги команда получает два пункта, а за все остальные – по одному.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта на Кубке мира-2018 сборная Украины по баскетболу 3х3 была вынуждена сняться с турнира во Франции из-за риска получения игроками травм.