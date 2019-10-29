Кубок Европы: анонс матчей "Киев-Баскета" и "Днепра" 30 октября

В Кубке Европы ФИБА в среду, 30 октября, будут сыграны матчи второго тура группового этапа турнира.

Свои поединки проведут и представители Украины – столичный "Киев-Баскет" и БК "Днепр". Коллектив из Киева сыграет на выезде с болгарским "Левски", а днепряне отправятся в гости к белорусскому "Цмоки". Игру киевлян можно будет увидеть в прямом эфире на канале ObozTV.

18:00. Минск, "Минск-Арена". "Цмоки" – "Днепр", трансляция – YouTube-канал Международной федерации баскетбола

19:00. София, Зала Универсиада. "Левски" – "Киев-Баскет", трансляция – ObozTV

"Киев-Баскет" – "Днепр" ФИБА

В первом туре украинские команды встретились друг с другом на паркете столичного Дворца спорта. Хозяева площадки в очень зрелищном матче добились победы – 95:88. В свою очередь белорусы неделю назад без проблем разобрались с "Левски" в Минске – 81:68.

Битва в группе обещает стать невероятно интересной. Все команды отличаются сильной игрой на своем паркете – не даром в каждой игре букмекеры ставят на хозяев. "Киев-Баскет" накануне выезда в столицу Болгарии отправил в состав "Харьковских Соколов" 21-летнего форварда Антона Мусиенко.

Айнарс Багатскис "Киев-Баскет"

Наставник киевлян Айнарс Багатскис назвал преимуществом над "Левски" уровень чемпионата Украины, а явным фаворитом квартета – "Цмоки". "Учитывая то, что они играют в ВТБ-Лиге. Они укомплектованы по всем позициям и только подписали еще одного разыгрывающего. Все три другие команды плюс-минус одного уровня", – отметил наставник столичной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кубке Украины по баскетболу определились пары 1/8 финала.

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