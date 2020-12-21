Кто придумал и при чем здесь украинцы: что нужно знать об истории баскетбола

21 декабря в мире отмечается Международный день баскетбола. Игра, которая на сегодня имеет сотни миллионов поклонников, была основана еще в позапрошлом веке.

За это время баскетбол прошел путь от соревнования студенческих команд до вида спорта, который породил одну из самых богатых лиг планеты. Интересно, что у истоков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), доход которой составляет более 8 миллиардов долларов, стояли выходцы из Украины.

OBOZREVATEL рассказывает главные факты о баскетболе.

ОСНОВАТЕЛЬ ИГРЫ

В декабре 1891 года преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из Спрингфилда по имени Джеймс Нейсмит придумал новое развлечение для учеников.

Он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и, разделив восемнадцать студентов на две команды, предложил им игру, смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в корзину соперников.

В 1892 году у корзин стали вырезать дно, дабы не взбираться к ним по лестнице после каждого забитого мяча.

ПЕРВАЯ ИГРА В ИСТОРИИ

12 февраля 1892 года, изучив правила и освоив азы техники, студенты Спрингфилдского колледжа в присутствии ста зрителей провели первый в истории баскетбола "официальный" матч, мирно завершившийся с результатом 2:2.

Его успех был оглушительным, команды стали проводить показательные встречи, собирая на своих выступлениях сотни зрителей, а их почин подхватили студенты других колледжей.

ДОЛЛАР ЗА МИНУТУ

Правила тех лет позволяли командам заключать контракты с разными игроками на каждую игру, составы команд, таким образом, отличались крайней нестабильностью, и любой игрок за один чемпионат при желании мог выступить чуть ли не за все команды, продавая на каждый матч свои услуги тем, кто заплатит больше.

Стоимость индивидуальных контрактов составляла приблизительно один доллар за минуту игры, что давало возможность лучшим игрокам, проводившим на площадке больше времени, зарабатывать внушительные по тем временам суммы.

Джемс Нейсмит canadaswalkoffame.com

БАСКЕТБОЛ НА ОЛИМПИАДЕ

1936 год ознаменовался новой вехой в истории баскетбола – появлением его в программе летних Олимпийских игр в Берлине, но только на следующий год произошли два знаменательных события, резко приблизивших баскетбол первой половины века к так хорошо известной нам сегодня игре.

ОТМЕНА ВБРАСЫВАНИЯ

Весной 1937 года было отменено вбрасывание мяча в центральном круге после каждого взятия кольца. До этого момента команда, располагавшая высокорослым игроком, имела неоспоримое преимущество перед соперниками: в начале матча мяч вводился в игру вбрасыванием в центре площадки, которое, разумеется, выигрывал более высокий баскетболист.

Благодаря этому новшеству игра стала более скоростной и, соответственно, зрелищной, исход ее теперь не зависел в первую очередь от роста игроков.

Баскетбол на Олимпиаде-1936. insidethegames.biz

ЗАРОЖДЕНИЕ НБА

Первый матч в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), позже переименованной в Национальную баскетбольную ассоциацию, состоялся в ноябре 1946 года, официально обозначив эту дату в анналах истории как рождение одного из крупнейших спортивных и коммерческих предприятий современности – НБА.

Историческая встреча в Торонто между баскетболистами "Нью-Йорк Никербокерс" и "Торонто Хаскиз" завершилась со счетом 68:66 в пользу гостей. А первыми чемпионами БАА стали "Уорриорз" из Филадельфии, в финальной серии, проводившейся до четырех побед, одолевшие с итоговым результатом 4:1 "Чикаго Стагс".

В 1949 году состоялось слияние БАА и Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) в единую НБА.

НБА ОСНОВАЛИ УКРАИНЦЫ

У истоков Лиги стояли два эмигранта из Украины – Морис Подолоф, родившийся в Елисаветграде (ныне – Кропивницкий), и уроженец Киева Эдвард (Исадор) Готтлиб.

Именно Подолоф, к тому времени руководивший Американской хоккейной лигой, договорился о слиянии БАА и НБЛ в единую НБА. Он стал первым президентом лиги и занимал этот пост 14 лет – до 1963 года.

Основатель НБА Морис Подолоф (по центру).

В свою очередь Готтлиб, будучи тренером, привел к "Филадельфию Уорриорз" к чемпионству в первом розыгрыше НБА. А затем выкупил клуб и перевез его в Калифорнию.

БАСКЕТБОЛ В УКРАИНЕ

Первым украинским городом, где появился баскетбол, стал Чернигов. Первые баскетбольные команды "Звезда" и "Виктория" были организованы при Черниговском военно-спортивном клубе 6 июля 1921 года, а уже 30 августа в городском саду был проведен первый показательный матч. Однако официальной датой возникновения этого вида спорта в Украине считается 7 июня 1922 года.

Главным руководящим органом в нашей стране является Федерация баскетбола, которая была основана 28 февраля 1992 года и официально принята в члены Международной Федерации баскетбола (ФИБА) 10 июля 1992 года.

"Будивельник" вернулся в Суперлигу Париматч. ФБУ

На сегодня в элитном дивизионе чемпионата Украины, который носит название Суперлига Париматч, выступают 11 клубов. Накануне старта нового сезона в лигу вернулся легендарный столичный "Будивельник" (чемпион СССР 1989 года).

УКРАИНЦЫ В НБА

В разное время за клубы сильнейшей баскетбольной лиги мира выступали Александр Волков (два сезона за "Атланту"), Виталий Потапенко (11 сезонов за "Кливленд", "Бостон", "Сиэтл", "Сакраменто), Станислав Медведенко (7 сезонов за "Лейкерс" и "Атланту", двукратный чемпион НБА), Алексей Печеров (три сезона за "Вашингтон" и "Миннесоту"), Кирилл Фесенко (5 сезонов за "Юту" и "Индиану"), Вячеслав Кравцов (два сезона за "Детройт" и "Финикс").

Святослав Михайлюк.

Сегодня Украину в НБА представляют атакующий защитник Святослав Михайлюк и центровой Алексей Лэнь. Михайлюк – воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, начинает свой третий сезон в Лиге. После неполного сезона в "Лейкерс" Свят перебрался в "Детройт", где получил больше игрового тренера.

В розыгрыше 19/20 Михайлюк провел 56 матчей, набирая в среднем по 9 очков, делая 1,9 передач и 1,9 подборов. 19 января нынешнего года провел свой самый результативный матч в карьере в НБА, набрав 25 очков в поединке против "Атланты".

В свою очередь уроженец Антрацита Лэнь отыграл уже семь сезонов в Лиге. Отыграв пять лет за "Финикс", Алексей сначала перешел в "Атланту", а затем стал игроком "Сакраменто". Украинец отыграл уже 467 матчей в НБА. Он набирает в среднем 8 очков, делает 6,3 подбора и отдает 0,8 передач.