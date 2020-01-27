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27 января • обновлено в 07:33
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Кружил 15 минут: выяснились подробности трагической гибели Коби Брайанта

6.1т
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Вертолет, во время крушения которого погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники. Вертолет, на борту которого находились 9 человек, направлялся в город Таузанд-Окс из округа Ориндж в Калифорнии (США).

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Появились первые видео и фото с места гибели Коби Брайанта

Радар показал, что вертолет Брайанта обернул 10 кругов над городом Глендейл, после этого произошло столкновение воздушного судна со склоном горы в Калабасасе. Трагедия случилась в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Брайант и другие пассажиры вертолета летели на тренировку по баскетболу на стадион "Лейкерс". Баскетболист регулярно пользовался этим видом транспорта.

Стали известны подробности гибели Брайанта

Стали известны подробности гибели Брайанта

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Как сообщал OBOZREVATEL, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января.

Брайант в течение 20 сезонов выступал за одну баскетбольную команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Играл на позиции атакующего защитника.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Коби Брайант
Место
США
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