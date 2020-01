Кружил 15 минут: выяснились подробности трагической гибели Коби Брайанта

Вертолет, во время крушения которого погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники. Вертолет, на борту которого находились 9 человек, направлялся в город Таузанд-Окс из округа Ориндж в Калифорнии (США).

Радар показал, что вертолет Брайанта обернул 10 кругов над городом Глендейл, после этого произошло столкновение воздушного судна со склоном горы в Калабасасе. Трагедия случилась в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Брайант и другие пассажиры вертолета летели на тренировку по баскетболу на стадион "Лейкерс". Баскетболист регулярно пользовался этим видом транспорта.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE