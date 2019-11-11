Команда украинца Лэня выдала супердраматичный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Украинский центровой провел на площадке 15 минут и за это время набрал 4 очка и совершил два подбора. В предыдущем матч против "Сакраменто" Лэнь также заработал четыре очка.

"Портленд" - "Атланта"

Поединок с "Портлендом" получился очень напряженным. "Атланта" спаслась в основное время, сделав счет равным – 107:107 – менее чем за секунду до сирены. В результате победитель определился лишь в овертайме, где хозяева забросили в два раза больше очков, чем "Атланта".

У "Атланты" всего три победы при шести поражениях в текущем сезоне. Команда занимает 11-е место в рамках Восточной конференции НБА.

"Портленд" – "Атланта" 124:113 ОТ (20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6)

"Портленд": Лиллард (30 + 7 подборов), МакКоллум (23 + 8 подборов), Уайтсайд (21 + 12 подборов), Бэйзмор (13 + 8 подборов), Хезонья (3) - старт; Лабиссьер (1), Толливер (6 + 7 подборов), Литтл (0), Трент мл. (7), Симонс (20)

"Атланта": Янг (35 + 8 подборов + 10 передач - 7 потерь), Паркер (27 + 11 подборов + 4 блокшотов + 6 фолов), Хертер (15), Хантер (14), Лень (4 + 2 подбора) - старт; Фернанду (0), Джонс (8 + 7 подборов), Уоллес (4), Реддиш (0), Бембри (6)

Новости Украинец Лэнь исполнил элегантный трюк в матче НБА

"Миннесота" – "Денвер" 98:100 ОТ (27:27, 24:22, 13:27, 26:14, 8:10)

"Миннесота": Таунс (25 + 16 подборов - 5 потерь), Уиггинс (25), Калвер (10), Грэм (9), Ковингтон (4) - старт; Вонле (0), Лэйман (8), Дженг (0), Маклафлин (0), Окоги (17 + 8 подборов)

"Денвер": Йокич (20 + 7 передач), Мюррэй (15 - 7 потерь), Миллсэп (14 + 10 подборов), Бартон (13 + 12 подборов), Харрис (13 + 6 фолов) - старт; Портер (5), Грант (9), Крэйг (5), Пламли (2 + 8 подборов), Моррис (4), Бизли (0)

"Орландо" – "Индиана" 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)

"Орландо": Фурнье (22), Вучевич (18 + 17 подборов), Гордон (13), Айзек (10), Фульц (8) - старт; Амину (2), Бамба (5 + 4 блокшотов), Огастин (8), Картер-Уильямс (4), Росс (12)

"Индиана": Сабонис (21 + 16 подборов + 7 передач), Уоррен (19), Брогдон (19 + 8 передач), Холидэй (11), Сэмпсон (2) - старт; Лиф (2), Джонсон (0), МакДермотт (18), МакКоннелл (12 + 8 передач), Холидэй (5)

"Филадельфия" – "Шарлотт" 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)

"Филадельфия": Эмбиид (18 + 9 подборов), Хорфорд (15 + 7 подборов), Харрис (14 + 7 подборов), Ричардсон (11 + 7 подборов), Нето (9) - старт; Болден (0), Скотт (9), Тибулл (0), Эннис (9), О'Куинн (0), Берк (12), Коркмаз (17)

"Шарлотт": Зеллер (24 + 7 подборов), Вашингтон (15 + 4 перехватов), Розир (13), Бриджес (7), Бэйкон (1) - старт; Уильямс (0), Бийомбо (7), Грэм (19 + 10 передач), Монк (15 + 8 подборов)

"Оклахома" – "Милуоки" 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)

"Оклахома": Шэй (22), Пол (17), Галлинари (14 + 7 подборов), Ноэл (14), Фергюсон (5) - старт; Мускала (12), Бэйзли (0), Шредер (25), Диалло (10)

"Милуоки": Адетокумбо (35 + 16 подборов - 7 потерь), Бледсоу (25 + 9 передач), Лопес (15), Миддлтон (10), Мэттьюз (6) - старт; Ильясова (4), Лопес (0), Браун (12), ДиВинчензо (2), Коннотон (4), Хилл (8)

"Нью-Йорк" – "Кливленд" 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)

"Нью-Йорк": Рэндл (20 + 16 подборов), Моррис (9), Барретт (9), Гибсон (4), Ниликина (4) - старт; Браздейкис (2), Нокс (9), Портис (4 + 11 подборов), Эллингтон (3), Трир (13), Дотсон (10)

"Кливленд": Секстон (31), Лав (17 + 8 подборов), Гарлэнд (12), Томпсон (9 + 9 подборов), Осман (5) - старт; Кук (2), Нэнс-младший (9 + 9 подборов), Маккини (0), Деллаведова (0), Кларксон (17), Портер (6)

"Финикс" – "Бруклин" 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)

"Финикс": Букер (27 + 9 передач), Рубио (22 + 12 передач), Убре (18), Бэйнс (14 + 7 подборов), Шарич (12) - старт; Диалло (3), Камински (2), Бриджес (5), Джонсон (15), Джонсон (14), Окобо (4), Картер (2)

"Бруклин": Ирвинг (15), Принс (8), Леверт (8), Аллен (5), Харрис (4) - старт; Клэкстон (4), Куруц (3), Муса (12), Джордан (16 + 12 подборов), Нваба (6), Темпл (9), Пинсон (4), Динуидди (18)

"Лейкерс" – "Торонто" 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)

"Лейкерс": Дэвис (27 + 8 подборов + 4 блокшотов - 5 потерь), Джеймс (13 + 13 подборов + 15 передач), МакГи (10), Брэдли (9), Грин (0) - старт; Кузма (15), Дадли (0), Ховард (9), Дэниелс (11), Кук (7), Колдуэлл-Поуп (0), Карусо (3)

"Торонто": Сиакам (24 + 11 подборов), ВанВлит (23 + 7 подборов + 10 передач), Пауэлл (14), Ануноби (7), Газоль (2 + 7 подборов) - старт; Буше (15), Холлис-Джефферсон (10), Джонсон (0), Дэвис (13), Томас (5)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы Лэнь и Михайлюк провели результативные матчи в НБА.

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