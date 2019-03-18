"Кинул" сборную Украины: вскрылась скандальная правда о двукратном чемпионе НБА Медведенко

Известный украинский тренер, экс-наставник национальной баскетбольной команды Владимир Рыжов раскритиковал двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко.

Знаменитый спортсмен был исключен из состава исполкома Федерации баскетбола Украины (ФБУ), а Рыжов напомнил о том, как Медведенко отказывался защищать цвета "желто-синих".

"Мы летели на важный матч квалификации чемпионата Европы в Македонии, а Медведенко просто взял и не пришел в аэропорт. Начали искать Cлаву, оказывается, у него температура и он принял решение не лететь с командой. Я ему говорю: "Что за температура? Мы тебя по дороге вылечим, это вопрос двух таблеток"... "Прекрасный" поступок ... В итоге мы полетели без него и на чемпионат Европы так и не квалифицировались", – рассказал экс-тренер сборной Украины пресс-службе ФБУ.

ФБУ

Он также согласился с решением исключить Медведенко из состава исполкома ФБУ. "Сегодня есть ФБУ с законно избранным президентом, который реально делает шаги в развитии баскетбола. В то же время появляется человек, который выражает критику и недовольство. В такой ситуации есть прекрасный выход. Этот человек должен собственноручно выйти из исполкома ФБУ, только потом начать свою критику и на следующих выборах в президенты ФБУ выдвинуть свою кандидатуру. Те, кто сейчас критикуют, были же в исполкоме еще при Александре Волкове. Кто мешал им развивать баскетбол..? Если ты входишь в исполком, то нужно постоянно вносить только разумные передовые решения, а не мешать работать. Если так не получается, то нужно заканчивать решением, которое и принял исполком", – резюмировал Рыжов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Медведенко говорил о низком уровне развития украинского баскетбола. Он призывал молодых игроков покинуть Украину ради игры за границей, де-факто выполняя обязанности агента. Медведенко неоднократно на исполкоме ФБУ опровергал, что занимается агентской деятельностью, хотя по факту является таковым, что неоднократно подчеркивал в своих интервью.

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