Киевский "Будивельник" возглавит легендарный литовский тренер

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" возглавит Вальдемарас Хомичюс.

Легендарный литовец станет главным тренером команды, а Леонид Яйло будет работать его ассистентом - такое решение приняло руководство клуба, говорится в официальном Instagram столичной команды.

Вальдемарас Хомичюс возвращается в Украину Instagram "Будивельника"

Хомичюс хорошо известный украинским болельщикам работой в "Днепре", который возглавлял с 2012 до 2015 года. Именно с ним днепряне впервые в своей истории вышли в финал Суперлиги в сезоне 2014/2015, победив со счетом 3:2 в полуфинале именно "Будивельник".

61-летний Вальдемарас работал главным тренером в российских клубах "Динамо Москва", "Урал Грейт", "Уникс", "Триумф" и "Парма". Завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 2003-м стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы.

Сезон 2019/20 Хомичюс провел у руля литовского клуба "Алитус Дзукия".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября "Будивельник" официально получил разрешение на участие в сезоне Суперлиги Париматч 2020/21.