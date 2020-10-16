Киевский "Будивельник" объявил состав на сезон Суперлиги Париматч

В пятницу, 16 октября, киевский "Будивельник" сыграет с "Днепром" впервые после возвращения в Суперлигу Париматч.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), стал известен полный состав столичной команды на сезон 2020/21. Он выглядит следующим образом:

Защитники: Андрей Кожемякин, Роберт Дево, Реджи Джонсон

Нападающие: Роман Козлов, Сергей Горбенко, Брайс Джонсон, Зак Томас, Платон Хижняк, Александр Фурс

Центровые: Михаил Анисимов, Сергей Загреба

Напомним, что "Будивельник" является самой титулованной командой Украины с 10 чемпионскими титулами. В последний раз киевляне играли в высшем дивизионе в сезоне 2017/18.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренером столичного клуба стал легендарный литовец Вальдемарас Хомичюс, который ранее уже работал в украинской Суперлиге.