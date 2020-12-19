"Киев-Баскет" закрыл год победой в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 19 декабря, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

Лидер национального первенства "Киев-Баскет" на своей площадке в последнем для себя матче в году уверенно обыграл БК "Тернополь" 90:75.

Равная борьба шла на паркете столичного ДС "Венето" лишь в первой половине матча.

Соперники сразу включились в борьбу на полную мощность. При этом амбициозные новички Суперлиги Париматч из Тернополя ни в чем не хотели уступать фавориту и лидеру чемпионата.

В итоге первую половину хозяева выиграли с перевесом всего в три очка. При этом гости больше и точнее забивали со среднего расстояния, выиграли подбор – 20:18, и больше набирали в быстрых прорывах – 6:1.

Однако с начала третьей 10-минутки шаткое равновесие исчезло. Киевляне мощно начали четверть – 12:0. В течение четверти общая разница достигала 20 очков. Гости к заключительной части матча смогли отыграть лишь 6.

Киевляне снова добавили давления с начала четверти, доведя разницу до 23 очков. И гости и при таких обстоятельствах не собирались опускать руки. Тернопольчане до последнего пытались спастись. И времени и сил для этого не хватало, поэтому удалось лишь вновь сократить отставание.

"Киев-Баскет" — "Тернополь" 90:75 (27:22. 19:21, 30:19, 14:13)

Киев-Баскет: Брэндон Янг (17), Мишула (20), Близнюк (22 + 8 подборов + 5 передач), Джейкобсон (4), Сахнюк (2) — старт; Коренюк (2 + 10 подборов), Сидорук, Крутоус, Павлов (23 + 6 подборов)

Тернополь: Боуи (12 + 4 передачи), Кольченко (5 передач), Кальниченко (14 + 8 подборов), Агафонов (11), Тищенко (2) — старт; Угба (6), Головчик (3), Подковыров (2), Шиманский, Сандул (15 + 5 подборов), Кэлхун (10)

Таким образом киевляне продлили до 13 поединков победную серию в Суперлиге Париматч. Ранее подопечные Айнарса Багатскиса добыли волевую победу в поединке против Будивельника.

Тернопольчане в своем последнем матче вырвали дома в овертайме победу против Николаева.