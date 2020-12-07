"Киев-Баскет" вырвал путевку в четвертьфинал Кубка Украины

"Киев-Баскет" сумел отыграть отставание в десять очков после поражения в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против "Тернополя" и выйти в четвертьфинал турнира.

Подопечные Дмитрия Забирченко неплохо начали поединок, завладев лидерством по ходу первой половины первой четверти, но ближе к ее окончанию столичной команде удалось перехватить инициативу и уйти на короткий перерыв с четырехочковым отрывом. После паузы команды продолжили играть на равных, не позволяя соперникам выдать результативную серию, и закончили первую половину со счетом 40:35 в пользу "Киев-Баскета".

Артем Слипенчук, заменявший Айнарса Багатскиса, сумел достучаться до своих подопечных, что позволило им переломить ход двухматчевого противостояния и постепенно увеличить отрыв от гостей. Столичная команда с каждой минутой играла все лучше и лучше, что вылилось в спокойную итоговую победу. Самыми результативными баскетболистами в составе хозяев стали Александр Мишула и Майкл Джейкобсон, которые набрали по 19 очков.

"Киев-Баскет" – "Тернополь" 94:72 (23:19, 17:16, 23:16, 31:21)

"Киев-Баскет": Янг (16 + 8 передач), Близнюк (5), Ковалев (6), Джейкобсон (19 + 10 подборов), Коренюк (6) – старт; Мэйси (7 + 4 подбора + 4 передачи), Сахнюк, Крутоус (2), Павлов (14 + 5 подборов), Мишула (19).

"Тернополь": Боуи (18 + 5 передач), Кольченко (5 + 4 подбора), Кальниченко (2 + 5 подборов), Агафонов (15), Угба (18 + 12 подборов) – старт; Подковыров (3), Сандул (2 + 6 подборов), Тищенко (2), Калхун (7).

Как сообщал OBOZREVATEL, все чемпионаты Украины по баскетболу будут приостановлены с 23 декабря 2020 года.