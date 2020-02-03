"Киев-Баскет" – "Вентспилс": купить билеты на битву за победу в группе Кубка Европы

Один из лидеров Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" в среду, 6 февраля, проведет заключительную игру второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

В столичном Дворце спорта команда Айнарса Багатскиса сразится с прямым конкурентом в борьбе за первую строчку квартета К латвийским "Вентспилсом". Начало встречи – в 19:00.

Болельщики, которые хотят поддержать "желто-черных" на трибунах арены, могут приобрести билеты на сайте esport.in.ua. Тикеты доступный в ценовых категориях 120, 200 и 600 гривен.

Отметим, что "Киев-Баскет" и "Вентспилс" набрали по девять очков, поэтому для того, чтобы занять первую строчку в группе, украинцев устроит победа с любым счетом. Это позволит киевлянам избежать в четвертьфинале встречи с главным фаворитом турнира турецкой "Каршиякой".

Примечательно, что в первом круге "Киев-Баскет" добыл над латышами выездную победу – 78:81.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялся грандиозный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч, во время которого баскетболист "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов совершил романтичный поступок.

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