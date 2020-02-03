Главная Новости
3 февраля • обновлено в 19:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Киев-Баскет" – "Вентспилс": купить билеты на битву за победу в группе Кубка Европы

839
Читать материал на украинском

Один из лидеров Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" в среду, 6 февраля, проведет заключительную игру второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

В столичном Дворце спорта команда Айнарса Багатскиса сразится с прямым конкурентом в борьбе за первую строчку квартета К латвийским "Вентспилсом". Начало встречи – в 19:00.

Болельщики, которые хотят поддержать "желто-черных" на трибунах арены, могут приобрести билеты на сайте esport.in.ua. Тикеты доступный в ценовых категориях 120, 200 и 600 гривен.

Новости
На Матче звезд Суперлиги Пари-Матч почтили память погибшего Коби Брайанта

Отметим, что "Киев-Баскет" и "Вентспилс" набрали по девять очков, поэтому для того, чтобы занять первую строчку в группе, украинцев устроит победа с любым счетом. Это позволит киевлянам избежать в четвертьфинале встречи с главным фаворитом турнира турецкой "Каршиякой".

"Киев-Баскет" – "Вентспилс": купить билеты на битву за победу в группе Кубка Европы

Примечательно, что в первом круге "Киев-Баскет" добыл над латышами выездную победу – 78:81.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялся грандиозный Матч звезд Суперлиги Пари-Матч, во время которого баскетболист "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов совершил романтичный поступок.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Украина Киев
Тег
Киев-Баскет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги